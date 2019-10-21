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雙子超反覆、射手裝高傲　男生心中最難追星座女TOP5

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▲▼ 男生心中最難追星座女TOP5。（圖／翻攝自愛奇藝台灣、tvN）

▲這5大星座女不難追，只是需要對方花更多心力去研究探索。（圖／翻攝自愛奇藝台灣、tvN，以下同）

編輯／Lily

很多女生總是嚷嚷沒人追，覺得自己其實要求一點都不高，其實這種說不出要求或是理想型的女生更是難搞。最近覺得孤單，或是覺得身邊關係沒進展，聽聽男生內心話，看看你是否進榜了呢？


第1名 天蠍座

想要接近深不可測的天蠍座有點難，尤其天蠍女非常聰明，很容易看懂男生追求的小把戲，想要追求她們需要一點耐心和時間。而且必須接受她們很直接的個性才行。

▲▼ 男生心中最難追星座女TOP5。（圖／翻攝自愛奇藝台灣、tvN）

第2名 雙子座

雙子女本身個性就很反覆，常常會讓身邊喜歡她的男生不知所措。有時小鳥依人很想有人陪，但有時又突然需要自己空間，可以一整天不聯絡，古怪個性讓人難以招架，讓人完全摸不清她們在想什麼。
 

第3名 射手座

射手座本身就有著迷人的個性，身邊追求者不斷，所以比較不容易把一般男生看在眼裡。比較有主見的她們寧可喜歡主動出擊。

▲▼ 男生心中最難追星座女TOP5。（圖／翻攝自愛奇藝台灣、tvN）

第4名 處女座

凡是挑剔的處女座，位居前五完全讓人不感意外，她們很有自己的原則，無論是對自己，或是對別人的要求都滿高的。總是想著能找一個符合自己理想的對象，身邊男生只要有她看不順眼的小毛病，很容易就被她淘汰。
 

▲▼ 男生心中最難追星座女TOP5。（圖／翻攝自愛奇藝台灣、tvN）

第5名 水瓶座

水瓶女是很好的朋友，總給人平易近人且非常好聊的感覺，但踏入她的愛情領域可就不是那麼回事，她對另一半的要求很高，想要追到她並不容易，但總讓身邊男生誤以為自己有機會。
 

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關鍵字：

星座, 愛情, 排行榜
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