純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

▲瑞士新銳品牌SOTTES首次來台。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

剛落幕的巴黎時裝周中，瑞士新銳品牌SOTTES在期間大放異彩，由設計師 Jeanne Guenat 與 Elliot Upton 於 2017 年共同創立，短短不到兩年時間，以純白的風格和特立獨行的環保理念闖出名號，這回首次正式來台展出，讓民眾一睹永續經營和時尚共存的魅力。

▲SOTTES秉持不產生廢料的手法，客製化設計每一件單品。（圖／品牌提供）

瑞士品牌SOTTES，法文發音將品牌定義為童趣、調皮的天真理念，反對快時尚的批量製造，兩位創辦人 Guenat 與 Upton 希望以不產生廢料的手法，製造出跨季穿搭的服飾，所以品牌旗下單品，採客製化設計，從手工印花、製衣技法，到回收布料上的瑕疵，每道環節都確保所有單品都是絕無僅有，且通過設計師帶領裁縫師們在瑞士的工作室內手工打造，全程在地製作，一年僅發表兩次，限量名號之餘，每一件都存在自己的故事。

▲（圖一）THREADED BUCKET 帽子NT$77,570；CHECKERED CHIEF 外套 NT$79,620；（圖三）SLEEPWALKER 女襯衫 NT$61,170。（圖／品牌提供）

「RECOMMENCE」是 SOTTES 的首發系列，每一件都繡上「SOTTES」商標和「Stickman」圖樣，取自於瑞士古董店的二手天然纖維布料，全白的系列有如一張空白畫布，不僅是純白控的最愛，大量黑白絹版印刷印花，帶有天真與童趣感，Busboy Shorts 單品上頭印有「sale gamin」字樣，這是一句法文俚語，意為「搗蛋鬼」 ，強烈傳遞品牌玩味。

▲本次來台展示RECOMMENCE以及RECOMMENCE 2.0。（圖／品牌提供）

RECOMMENCE 2.0之中，用色、輪廓和設計都更加進化，其中不乏特殊剪裁的不對稱領口以及袖子的長版襯衫，亦或是可反穿的多功能拼布外套，承載100%再造布料，為消費者多出一個購買理由，回歸品牌的初衷和堅持，如今也成功踏入台灣，讓民眾能近距離欣賞永續理念的時尚品味。

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