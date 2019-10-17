fb ig video ETtoday search mobile

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

> >

▲瑞士新銳品牌SOTTES首次來台。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

剛落幕的巴黎時裝周中，瑞士新銳品牌SOTTES在期間大放異彩，由設計師 Jeanne Guenat 與 Elliot Upton 於 2017 年共同創立，短短不到兩年時間，以純白的風格和特立獨行的環保理念闖出名號，這回首次正式來台展出，讓民眾一睹永續經營和時尚共存的魅力。

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES秉持不產生廢料的手法，客製化設計每一件單品。（圖／品牌提供）

瑞士品牌SOTTES，法文發音將品牌定義為童趣、調皮的天真理念，反對快時尚的批量製造，兩位創辦人 Guenat 與 Upton 希望以不產生廢料的手法，製造出跨季穿搭的服飾，所以品牌旗下單品，採客製化設計，從手工印花、製衣技法，到回收布料上的瑕疵，每道環節都確保所有單品都是絕無僅有，且通過設計師帶領裁縫師們在瑞士的工作室內手工打造，全程在地製作，一年僅發表兩次，限量名號之餘，每一件都存在自己的故事。

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲（圖一）THREADED BUCKET 帽子NT$77,570；CHECKERED CHIEF 外套 NT$79,620；（圖三）SLEEPWALKER 女襯衫 NT$61,170。（圖／品牌提供）

「RECOMMENCE」是 SOTTES 的首發系列，每一件都繡上「SOTTES」商標和「Stickman」圖樣，取自於瑞士古董店的二手天然纖維布料，全白的系列有如一張空白畫布，不僅是純白控的最愛，大量黑白絹版印刷印花，帶有天真與童趣感，Busboy Shorts 單品上頭印有「sale gamin」字樣，這是一句法文俚語，意為「搗蛋鬼」 ，強烈傳遞品牌玩味。

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲SOTTES。（圖／品牌提供）

▲本次來台展示RECOMMENCE以及RECOMMENCE 2.0。（圖／品牌提供）

RECOMMENCE 2.0之中，用色、輪廓和設計都更加進化，其中不乏特殊剪裁的不對稱領口以及袖子的長版襯衫，亦或是可反穿的多功能拼布外套，承載100%再造布料，為消費者多出一個購買理由，回歸品牌的初衷和堅持，如今也成功踏入台灣，讓民眾能近距離欣賞永續理念的時尚品味。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

瑞士, SOTTES, 純白, 巴黎, 時裝周, Jeanne Guenat , Elliot Upton
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦 迪麗熱巴希臘婚紗照曝光！傲人上圍配天使燦笑　網讚：無可挑剔 超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕 裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣也買得到 李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」 曖昧對象做的舉動是好還是壞？測你的感情進展

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面