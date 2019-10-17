fb ig video ETtoday search mobile

盧南君狠砸179萬元敗HUBLOT錶　戴到飽才賺到

> >

▲HUBLOT擔任本屆台北國際藝術博覽會官方計時，設有展區展出品牌藝術大使的創作。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）擔任2019 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會官方計時，並於10月18日至21日展覽期間，以「融合的藝術The Art of Fusion 」為主題展出與品牌關係深厚的藝術家作品與腕錶，名媛設計師盧南君今搶先鑑賞，透露與品牌合作多次終於忍不住誘惑，敗了179萬元的BIG BANG UNICO藍寶石魔力黑腕錶，直呼「虧很大 」！

▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲盧南君出席HUBLOT融合藝術展。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲盧南君入手179萬元的藍寶石水晶錶殼的BIG BANG UNICO藍寶石魔力黑腕錶。（圖／記者陳雅韻攝影）

盧南君表示已許久沒有買昂貴的精品，這只HUBLOT錶當作近3、4年給自己的犒賞，她自認是務實的人，若買精品一定要「穿到飽 」，心裡總會默默估算這件衣服穿幾次、平均穿一次多少錢，對待這百萬元的HUBLOT名錶亦是如此，整個夏天都戴著出門。

▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲盧南君與藝術家Richard Orlinski的雕塑作品《Wild Kong》合影。

步入HUBLOT位於台北國際藝術博覽會的展區，身為品牌粉絲的盧南君開眼界，原來HUBLOT與藝術圈關係深厚，常藉由藝術家的創作啟發錶款設計，甚至挑戰革命性的材質呼應前衛作品。此次品牌展覽入口處即是法國著名雕塑家Richard Orlinski的巨型紅色雕塑品《Wild Kong》迎賓，非常搶眼。

▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲經典融合系列ORLINSKI紅色陶瓷計時碼錶（左）749,000元，對應藝術家Richard Orlinski的雕塑作品《Wild Kong》。

▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲BIG BANG MECA-10 SHEPARD FAIREY聯名錶藍色款（左）880,000元，受到塗鴉教父Shepard Fairey著名創作標誌「星形齒輪」啟發。

HUBLOT展區共匯集品牌藝術大使法國繪畫潮流引領者Marc Ferrero、雕塑家Richard Orlinski 、美國街頭塗鴉教父Shepard Fairey與瑞士Sang Bleu刺青工坊作品來台展出，對應的錶款也同場亮相，完整詮釋融合的藝術概念，會場還有一隻代表瑞士牛的雕塑，歡迎塗鴉！

▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ HUBLOT盧南君 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲BIG BANG ONE CLICK SANG BLEU ALL BLACK 鑲鑽腕錶（左）684,000元，畫家Marc Ferrero的畫作《Lipstick》。

關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, 盧南君
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany推高檔「玩具」　撲克牌遊戲組要價96,000元

Tiffany推高檔「玩具」　撲克牌遊戲組要價96,000元

Melody朝聖倫敦Fendi Café　一出手11萬鑽戒洩貴婦身分

Melody朝聖倫敦Fendi Café　一出手11萬鑽戒洩貴婦身分

廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車

廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車

凱特初訪巴基斯坦穿傳統服裝　出自黛安娜王妃愛牌　 侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛 周杰倫爭第一　自封「哥中之哥」秀帝舵表 周杰倫當帝舵表代言人享福利　會面費德勒變粉絲 愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色 海瑞溫斯頓錶面秀馬賽克工藝　四個陀飛輪一起轉也炫目 謝金燕行李超重罰怕了　只買1咖17萬香奈兒包裝乖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面