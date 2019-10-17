盧南君狠砸179萬元敗HUBLOT錶　戴到飽才賺到

▲HUBLOT擔任本屆台北國際藝術博覽會官方計時，設有展區展出品牌藝術大使的創作。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）擔任2019 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會官方計時，並於10月18日至21日展覽期間，以「融合的藝術The Art of Fusion 」為主題展出與品牌關係深厚的藝術家作品與腕錶，名媛設計師盧南君今搶先鑑賞，透露與品牌合作多次終於忍不住誘惑，敗了179萬元的BIG BANG UNICO藍寶石魔力黑腕錶，直呼「虧很大 」！

▲盧南君出席HUBLOT融合藝術展。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲盧南君入手179萬元的藍寶石水晶錶殼的BIG BANG UNICO藍寶石魔力黑腕錶。（圖／記者陳雅韻攝影）

盧南君表示已許久沒有買昂貴的精品，這只HUBLOT錶當作近3、4年給自己的犒賞，她自認是務實的人，若買精品一定要「穿到飽 」，心裡總會默默估算這件衣服穿幾次、平均穿一次多少錢，對待這百萬元的HUBLOT名錶亦是如此，整個夏天都戴著出門。

▲盧南君與藝術家Richard Orlinski的雕塑作品《Wild Kong》合影。

步入HUBLOT位於台北國際藝術博覽會的展區，身為品牌粉絲的盧南君開眼界，原來HUBLOT與藝術圈關係深厚，常藉由藝術家的創作啟發錶款設計，甚至挑戰革命性的材質呼應前衛作品。此次品牌展覽入口處即是法國著名雕塑家Richard Orlinski的巨型紅色雕塑品《Wild Kong》迎賓，非常搶眼。

▲經典融合系列ORLINSKI紅色陶瓷計時碼錶（左）749,000元，對應藝術家Richard Orlinski的雕塑作品《Wild Kong》。

▲BIG BANG MECA-10 SHEPARD FAIREY聯名錶藍色款（左）880,000元，受到塗鴉教父Shepard Fairey著名創作標誌「星形齒輪」啟發。

HUBLOT展區共匯集品牌藝術大使法國繪畫潮流引領者Marc Ferrero、雕塑家Richard Orlinski 、美國街頭塗鴉教父Shepard Fairey與瑞士Sang Bleu刺青工坊作品來台展出，對應的錶款也同場亮相，完整詮釋融合的藝術概念，會場還有一隻代表瑞士牛的雕塑，歡迎塗鴉！

▲BIG BANG ONE CLICK SANG BLEU ALL BLACK 鑲鑽腕錶（左）684,000元，畫家Marc Ferrero的畫作《Lipstick》。