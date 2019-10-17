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ØZI怕穿「自己的臉」在身上、艾怡良用芭比粉秀曲線　FENDI聯名系列超狂

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記者林明瑋 / 台北報導

精品與潮流合作的故事越來越多，FENDI攜手饒舌女王Nicki Minaj推出超狂FENDI Prints On聯名系列又是一例，穿上保證是焦點，艾怡良換上芭比粉紅緊身洋裝，秀出窈窕身形，ØZI大讚：「敢穿螢光粉紅就是我很正、我很辣。」讓艾怡良連忙搖手否認：「我還好！」ØZI穿著印有Nicki Minaj頭像的帽T，如果是印的是自已的臉，他直呼：「不行啦，怪怪的。」

▲▼FENDI Prints on聯名系列預覽，艾怡良,OZI。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼FENDI Prints on聯名系列預覽，艾怡良,OZI。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼FENDI Prints on聯名系列預覽，艾怡良,OZI。（圖／記者湯興漢攝）

▲OZI、艾怡良。（圖／記者林明瑋攝）

▲ØZI、艾怡良穿上FENDI Prints On聯名系列，兩人互動很自在。（圖／記者湯興漢攝、記者林明瑋攝）

FENDI Prints On系列在微風信義的Pop-up Store全台獨賣，湊成ØZI與艾怡良第一次合作，兩人一搭一唱默契十足，還交頭接耳相當自在，艾怡良很愛芭比粉紅的緊身洋裝，她形容：「這件起了非常大的作用，是一種我要新的嘗試或新的表演的宣誓。」

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints On系列，Nicki Minaj穿印有自己肖像的帽T，女裝帽T，39,000元、男士短袖T恤正反面都有圖案28,700元。（圖／品牌提供，以下同）

ØZI認為無論男生女生，敢穿芭比粉紅表示自信夠，他也擁有這樣顏色的帽T，唯獨無法想像媽媽葉璦菱穿上FENDI Prints On系列的洋裝，他笑說：「這套送媽媽嗎？她絕對不敢啦，我會跟她說，『拜託妳不要穿』。」

▲▼FENDI Prints on聯名系列預覽，艾怡良,OZI。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼FENDI Prints on聯名系列預覽，艾怡良,OZI。（圖／記者湯興漢攝）

▲ØZI、艾怡良駕馭服裝很有一套。（圖／記者湯興漢攝）

對於服裝造型很有要求的他，不管到哪裡，都是「能和粉絲拍照」的程度，墨鏡更是榮登最愛單品，不戴「很赤裸」，還會拿媽媽葉璦菱的太陽眼鏡來戴，母子倆擁有的數量裝滿一整面櫃子，他笑說：「墨鏡控是會遺傳的。」

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints on。（圖／記者林明瑋攝）

▲螢光粉色Baguette包79,000元（左）、Mini Baguette包63,900元（右）、球鞋各28,700元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

ØZI穿的帽T上印有Nicki Minaj插畫肖像，如果印的是自己，敢穿嗎？ØZI說：「別人可以穿，但我自己穿自己的臉……。」他解釋：「那是更另外一個層面的自信，像Nicki Minaj穿就好像很合理，因為她的氣場爆棚。」艾怡良也說：「我自己是絕對不行的，太害羞了啦！」

▲FENDI Nicki Minaj。（圖／品牌提供、翻攝Nicki Minaj IG）

▲2018年Nicki Minaj的單曲《Chun-Li》封面，穿著FENDI服裝。（圖／翻攝Nicki Minaj IG）

饒舌女王Nicki Minaj氣場強大，完全是做自己的態度，這些特點都呈現在FENDI Prints On系列中，會取名為「Prints On」，起因是Nicki Minaj在2018年單曲《Chun-Li》（春麗）中重複著歌詞「FENDI Prints On」，單曲封面上，她穿FENDI FF logo服裝，引起當時的女裝設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）和Silvia Venturini Fendi的注意，自此開啟密切合作，後來經常能見到Nicki Minaj穿上FENDI，她也曾和卡爾一起為雜誌拍照，足見好交情。

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints on系列。（圖／品牌提供）

▲造型皮帶54,000元（上圖左）、Nano Baguette包24,500元（上圖右）、Baguette包130,000元（中）、Mini Peekaboo包146,000元（下）。


FENDI Prints On系列以螢光粉紅、銀色為主，男女裝皆有，Nicki Minaj的插畫肖像出現在上衣、球鞋鞋舌上，包款以亮片或浮雕呈現FF Logo，又閃又有特色，包括經典的Peekaboo、Baguette，以及超大型提包、小巧的水桶包等，每一件單品的搶鏡程度都滿分，又狂又有特色，穿上保證賺飽回頭率。

▲FENDI Nicki Minaj。（圖／品牌提供、翻攝Nicki Minaj IG）

▲蔡依林搶先穿上FENDI Prints On系列，是不一樣的性感。

fashion.net

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