無錶圈女錶靠兩道鑽石弧線打光　Grand Seiko拱形鏡面超有特色

▲Grand Seiko Elegance Collection深紫色珍珠母貝面盤女錶，350,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本頂級腕錶品牌Grand Seiko日前宣布女星天海祐希擔任亞洲區代言人，搶攻女錶市場的企圖心不言可喻，秋冬首發的Elegance Collection女性機械錶，即以「無錶圈」、「拱型鏡面」等特色吸睛，加上鏡面兩側鑲鑽的流線設計，為尋找俐落鍊帶錶的女性提供亮眼選擇。

▲Grand Seiko Elegance Collection女錶拱形鏡面兩側為鑲鑽流線形設計。

Grand Seiko新款女錶的造型其實是向1967年第一只自動上鍊62GS腕錶致敬，一體成形的無錶圈設計，搭配超鏡面研磨法拋磨出的拱形鏡面，皆為經典設計，共有深紫色珍珠母貝面盤與刻劃細緻紋理的銀白色錶面兩款；品牌更強調內載日差-3到+8秒精準度的新款9S27機芯，厚度僅4.49mm，滿足追求腕錶精準與纖薄的女性。

▲銀色面盤的Grand Seiko Elegance Collection秋冬新款女錶，350,000元。

拱形鏡面兩側的鑲鑽弧線，更是Grand Seiko女錶的亮點；如此優美的閃亮曲線也出現在歐米茄（OMEGA）明星錶款碟飛系列Trésor腕錶，品牌特別邀請活躍於國際伸展台的超模Kaia Gerber設計，推出藍色與米色兩款迷彩錶帶，讓女人味十足的錶款，更年輕了。

▲歐米茄品牌大使Kaia Gerber（下）為碟飛Trésor系列腕錶36毫米款設計迷彩錶帶，144,900元。（圖／翻攝歐米茄官網）