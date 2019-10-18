慈善晚宴獻愛心更比美！曾馨瑩、蔡依珊優雅貴氣　理科太太飄「孕味」？

▲曾馨瑩、蔡依珊擔任「粉紅絲帶公益大使」多年，每年都出席活動呼籲乳癌防治的重要。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

為推廣乳癌防治觀念，一年一度的雅詩蘭黛集團粉紅絲帶慈善晚宴於17日晚間登場，包含「粉紅絲帶公益大使」曾馨瑩與蔡依珊，以及修杰楷、六月、李詠嫻等眾多名人都出席參與，呼籲女性要多關心自己的身體狀況。除了以行動暖心支持公益，眾女星們也盛裝出席，美到猶如參加頒獎典禮，仔細一看，幾乎所有人都不約而同以玫瑰色、粉裸色唇妝，展現溫柔優雅的女性魅力。





▲曾馨瑩分享自己和郭董平時愛喝溫水養生，出席活動前也一定會喝紅豆水。

身為「粉紅絲帶公益大使」，每年都必不缺席粉紅絲帶公益活動的曾馨瑩與蔡依珊，不約而同都以簡單清透妝感搭配玫瑰色唇膏打造溫柔又優雅的女性魅力。一身閃亮銀灰色亮片長禮服襯出曾馨瑩的好身材，帶出優雅貴氣，她更大方分享自己和郭董的養生保養法，因為先生平時都喝溫開水，讓她現在也養成喝溫水的習慣，搭配健康的生活作息、清淡飲食和規律運動，維持健康狀態。另外，她也笑說自己的保養其實很簡單，平常沒有活動時不太化妝，讓肌膚維持乾淨狀態，但她很喜歡敷臉，也很常喝紅豆水，出席重要場合當天一定會喝。





▲蔡依珊用禮服化身粉紅絲帶，逆齡保養最重視「眼部」。

以一襲俏麗桃紅色小禮服現身的蔡依珊，領口的抓皺設計，讓她完美化身為粉紅絲帶「本人」，襯著清透好氣色的妝容，更顯得亮麗吸睛。而曾跟本刊分享過自己逆齡秘訣全在「眼睛」上的她也透露，今天也是把眼部遮瑕、眼線都做足，搭配玫瑰粉色唇膏，就能顯得年輕、有氣色。

▲六月首次嘗試油頭和蛋糕裙，一試就愛上。

當了媽依舊有著甜美少女氣息的女星六月，則是以時髦油頭造型搭配露肩拼色蛋糕裙現身，俐落時尚又不失女人味，但她自己卻笑說這身造型有點害羞，因為首次嘗試油頭，也是第一次穿蛋糕裙，本以為會顯胖，沒想到卻是意外地顯瘦！

▲理科太太與老公John連袂出席，一改以往俐落個性穿搭，流露幸福小女人氣息。

今年的「粉紅絲帶數位大使」人氣YouTuber理科太太帶著先生John一同出席，以往造型大多走俐落個性風的她，今天以一襲低胸V領的莫蘭迪綠長禮服小露性感，妝容則以自然有神的眼妝配上橘調腮紅和珊瑚粉，搭配增添女人味的旁分蓬鬆微捲髮，幸福氣色滿面卻顯得臉看起來圓了一些，加上理科太太先前曾說將要開始備孕下一胎，讓人不免有想像空間，是否真的有好消息了？

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