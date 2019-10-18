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「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜，高級層次不輸香水

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▲▼「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲比起香水，香氛洗沐產品的香氣更自然勾人。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

噴香水太刻意，迎風吹來的迷人髮香更吸引人，女孩平常除了保養秀髮，使髮質柔順亮澤外，善用香氛髮品更能延長頭髮香氣，除了髮品外，洗沐產品選擇也很重要，香香的讓自己每天都維持好心情，香味可說是女神基本配備。

▲▼「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

女神頭髮香氛噴霧，450元。

一上市即登日本熱搜排行榜，這款女神頭髮香氛噴霧，絕美質感瓶身搭配多種植物精油，修護受損髮質的同時，給予秀髮光澤及絲滑觸感，如高級香水般多層次的香氛調，乾、濕髮皆可使用。

▲▼「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

LAYGE海泥洗髮精S系列(蓬鬆柔順)，580元。

獨特海泥成分去除頭皮多餘油脂，使髮根自然蓬鬆有彈性。添加多種植萃精華，賦予秀髮柔順光澤，搭配如同香水般有前中味組合的優雅花果調香氣。

▲▼「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

日本&herb 植萃豐盈洗髮乳1.0，550元。

使用90%保濕成分，並精心調製迷迭香、茉莉、洋甘菊獨特黃金組合比例。泡沫綿密細緻，幫助頭皮潔淨的同時使髮絲潤澤豐盈。

▲▼「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

麗仕 植然精油香氛沐浴露-深層淨化(小蒼蘭)，149元。

清新植萃香氛，含100%植物來源精華油，如同訂製香水般的甜美香氛，淡雅小蒼蘭搭配優雅西西里柑橘，彷彿沉浸在清晨微露的花園中。

▲▼「香氛洗沐」登日本美妝版熱搜。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

ShowerMate 微風如沐果香沐浴乳-棉花籽，320元

嚴選天然成分棉花萃取，濃密泡沫溫和洗淨，保濕補水成分讓肌膚洗後不乾澀，清新棉香帶來舒服感受。

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關鍵字：

洗髮精, 頭髮, 護髮, 沐浴, 沐浴乳, 香水, 香味
fashion.net

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