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大S：「想戀愛，現在就去洗頭」　洗髮時機原來大有學問

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▲▼洗髮有學問！4招打造美麗秀髮。（圖／翻攝自FB、IG）

一頭鬆柔髮絲讓女人味爆棚，正確洗髮是關鍵。（圖／翻攝自FB/大S、IG/jessica.syj）

記者曾怡嘉／綜合報導

仙女大Ｓ愛護秀髮是出了名的，即便生了孩子依然擁有一頭空氣感髮絲，南韓姊妹花Jessica和Krystal不經意撩動秀髮超迷人，而更多女團把甩髮融入舞蹈中，女人味瞬間破表。那麼頭髮究竟要怎麼洗？以下4點務必留意。

1.洗髮挑最佳時機

晚上睡覺前1小時是洗頭的好時機，因為晚上10點到凌晨2點是頭皮細胞的再生活躍期，在這之前洗頭能促進頭皮細胞再生，帶動循環。

▲▼洗髮有學問！4招打造美麗秀髮。（圖／翻攝自FB、IG）

▲定時清潔頭皮，打造蓬鬆髮根。（圖／IG/jessica.syj）

2.洗髮其實是洗頭皮

頭皮需要洗乾淨，髮根才能站起來，頭皮和臉皮都屬於同一張皮，頭皮分泌油脂、接觸髒空氣也會堆積肥厚角質，角質堆積容易造成毛囊發炎，嚴重甚至是掉髮。建議一周選一天，在洗頭多加一步「頭皮淨化」，徹底洗淨後才能有絕美蓬鬆感。

▲頭髮沒吹乾其實最傷髮質。

3.頭髮一定要吹乾

建議有瀏海的女生，記得要先將瀏海髮根吹乾，才不怕跑位。接著用手輕撥的方式，左右來回撥吹，大概九分乾再將頭髮全部往前，快乾的時候再順著髮流帶過一次，這樣就能吹出自然空氣感。

▲▼洗髮有學問！4招打造美麗秀髮。（圖／翻攝自FB、IG）

▲除了正確清潔之外，做好養護才不怕扁塌掉髮。（圖／翻攝自FB/小S）

▲4.換季掉髮靠養護液

正值換季，掉髮問題會比先前嚴重，當濕度高，細軟髮更容易發生扁塌感。這時候若想增加髮根挺杜、可以先用手打溼再髮根輕搓，接著在髮根處噴上頭皮養護液，接著使用吹風機輕輕撥乾，這樣不僅能鞏固髮根強健，更能做出與生俱來鬆柔效果。

關鍵字：

洗髮, 養髮, 吹髮, 女人味, 秋冬, 養護, 技巧
fashion.net

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