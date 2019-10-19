當口頭禪變成累了！看懂他「不愛你」的5個徵兆

▲當感情發生了問題，其實內心比誰都清楚。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

因為曾被愛過，所以才能清楚感受到不被愛了，有時候不是腦子不清醒，而是自己不想面對，以下5個徵兆代表你們感情淡了，或許彼此可能不愛了，現在分手或許還比較快樂。



擁抱都嫌多

熱戀中的人通常都靠身體接觸表達熱情，當感情淡了的反應是騙不了人，必要的身體接觸能讓感情升溫，越喜歡就會越想靠近對方，若沒理由少了身體接觸，開始不牽你的手、躲避眼神，甚至連擁抱都嫌多，這就是分手的前奏。

問題假裝看不見

兩人交往要長遠走下去，必須擁有積極解決問題的能力，若是兩人都擺爛，把一些生活中的不滿持續累積，感情絕對出問題。情侶之間有問題並不可怕，可怕的是有問題卻不想去解決面對。



因為「累了」懶著付出

感情正濃時，大家都願意付出時間或是犧牲一些自己的興趣或是喜好，來成就、完美一段關係，當你發現這種付出開始減少或是驟減，兩人相處模式變了，他開始什麼都喊累，聊天室窗等很久只等到一個「嗯」，你就該知道或許分手才能讓他不累。

社群媒體上沒有你

以前總愛在FB或是IG曬恩愛，或是彼此Follow對方動態，當開始兩人互動變淡，當你漸漸消失在他的朋友圈，少了你的特別位置，下一步可能就是分手了。

習慣突然改變了

人的習慣都是日常累積，或是和自己的生活狀態有關，當發現對方習慣改變就得當心，例如開始買了一堆新的貼圖，講話方式有了改變，或許可能最近有新的人進入了他的生活。