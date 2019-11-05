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威廉王子最愛的歐米茄海馬潛水300米腕錶升級！　高抗磁、更精準

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▲▼ 威廉王子 。（圖／翻攝Kensington IG）

▲威廉王子（右）與凱特出訪巴黎時，身穿西裝搭配歐米茄海馬系列潛水腕錶。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

時尚中心／台北報導

歐米茄（OMEGA）Seamaster Diver 300M海馬潛水300米腕錶，自1993年誕生以來以卓越設計與功能，成為品牌經典之作，頭號粉絲當屬英國威廉王子，他從單身、步入婚姻、成為人父，十多年都戴著同款藍面的海馬潛水300米腕錶，被外媒封為「One Watch Man」，而這只讓他愛不釋手的錶，今年由內而外，全面升級！

▲▼ 威廉王子 。（圖／翻攝Kensington IG）

▲威廉王子（右）2015年與凱特喜迎女兒夏綠蒂，他以休閒針織衫搭配歐米茄海馬潛水錶亮相。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

海馬潛水300米腕錶不限於休閒穿搭，威廉王子身著正裝出席正式場合，都佩戴此款歐米茄展露英倫紳士風範，其波紋裝飾的面盤常吸引目光，而這項標誌性設計，延續到新一代海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台腕錶，每項細節都經過重新思索打造，搭載12點鐘螢光圓點的單向旋轉錶圈為陶瓷材質，面盤也採拋光陶瓷製作，輔以雷射鐫刻的波浪文圖案呼應原創錶款。

▲▼ OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲新一代海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台腕錶，169,000元。

考量潛水者在水中閱讀時間的需求，海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台腕錶均為立體時標，並覆以Super-LumiNova超螢光塗料，搭配新造型的鏤空指針，日期窗則移至6時位置；歐米茄亦講究佩戴的舒適性，錶款除了配備黑色橡膠錶帶款，另有符合人體工學設計的鍊帶款，具備專利齒桿式摺疊錶扣，方便穿著潛水衣時調整錶鍊長度。

▲▼ OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台腕錶的雷射鐫刻波浪紋圖案面盤是一大亮點。

一只好錶讓威廉王子成為勤儉的「One Watch Man」，優質機芯是關鍵因素，升級版的海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台腕錶，搭載通過METAS設立的8項嚴格大師天文台錶檢測的高防磁性能機芯，因陸上或海下使用的電子設備會發出讓腕錶失準的磁力，因此歐米茄在抗磁領域下足功夫，讓此錶通過15,000高斯強烈磁力下的檢驗，依然精準，同系列的計時錶亦具備相同規格。

▲▼ OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台計時腕錶，303,900元。

另一專業是防水300米的功能，需搭配絕佳排氦系統，防止專業潛水員在減壓時膨脹導致錶款鏡面與底蓋爆裂，新錶排氦閥門採圓錐設計，革命性的專利技術是排氣閥門即使在水下意外開啟，腕錶也能維持50米的防水性能，由內而外全面精進，繼續譜寫海馬潛水300米腕錶傳奇。

更多海馬潛水300米系列相關，請參考：https://lihi1.com/SGO6G/ettoday

關鍵字：

威廉王子, OMEGA, 歐米茄, Seamaster Diver 300M, 海馬專業潛水300米腕錶
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