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韓髮型師親授「長瀏海」吹整秘訣　超簡單手法只需10秒蓬鬆一整天

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瀏海的蓬鬆度是髮型好不好看的關鍵之一，尤其台灣濕熱的天氣很容易讓瀏海馬上就塌掉～想解決瀏海扁塌的困擾，南韓設計師表示其實靠梳子和吹風機就可以辦到！

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

一開始可以看到瀏海幾乎是平貼在額頭上，雖然有微微的彎度，但是完全不蓬鬆，甚至有厚重感！

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

STEP 1：圓梳吹整

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

第一步先準備一支圓梳，並將圓梳固定在瀏海根部～

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

接著拿出吹風機，貼近圓梳上的瀏海，先持續吹整根部約3-5秒，接著拿圓梳往上方順梳瀏海，吹風機跟著圓梳從瀏海根部吹到髮尾～

STEP 2：往上吹弧度

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

圓梳抵達髮尾後先不要拿下，順著瀏海髮尾慢慢往上捲，吹風機也由下往上吹，直到圓梳將所有瀏海捲起為止。

STEP 3：定型

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

接著拿出定型液，在捲好的瀏海上均勻噴灑，可以幫助定型瀏海弧度～

STEP 4：再次吹整固定

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

最後一步圓梳一樣固定在瀏海上，拿起吹風機吹整瀏海後，數3秒再將圓梳放下～

STEP 5：完成

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

將圓梳放下時不要直接將梳子拉下，可以輕輕往後拉，這樣可以讓瀏海弧度更好看，也維持更久～

同場加映»加強髮根弧度方法

STEP 1：找出分線旁瀏海

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

想要讓瀏海髮根看起來蓬鬆，分線旁的瀏海其實是關鍵！首先找出分線旁（選擇瀏海比例較多的那一側）一小撮瀏海，並拿出圓梳，照著上面教過的方式將瀏海捲起，直到緊貼髮根～

STEP 2：吹風機吹整

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

接著拿出吹風機在梳子上吹整，吹完之後一樣停留3秒，再將梳子放下～

STEP 3：完成

▲長瀏海整理。（圖／美人圈）

這樣就完成有超好看弧度，又可以維持一整天蓬鬆的瀏海啦！

影片版教學↓↓↓

文／美人圈　圖／翻攝自IG@3.48kg、@h.yeli、@daeunnn____

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 瀏海, 蓬鬆瀏海, 長瀏海, 整理方法
fashion.net

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