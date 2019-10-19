絲質裙先別急著收　套上襯衫、針織讓你輕鬆打造換季懶人穿搭

編輯／Emily

換季天氣變化多端，上週還熱得要命，這週卻吹起陣陣涼風，已經可以感受到秋冬氣息。多變的天氣好煩人，什麼樣的穿搭合適又方便呢？夏天的吊帶絲質洋裝、長裙先別收起來，只要搭上針織衫、襯衫，就能打造多層次的秋季穿搭。出門不用想太久，就能快速打扮完畢。即使天氣忽冷忽熱，都能從容應對！

▲用絲質洋裝或長裙搭配針織衫、襯衫，打造多層次秋季穿搭。（圖／翻攝自IG@street_style_corner、@rachel_mypark）

夏天的絲質細肩帶洋裝、長裙材質輕薄，在微冷的秋天裡單穿容易著涼，但只要配上對的單品，還是能繼續穿下去。所以先別急著收進衣櫃，來看看要怎麼搭出秋季多層次的緞面裙造型。

如果只有些許涼意，可以把同樣輕薄的長袖襯衫，簡單的套在絲質洋裝外，或跟長裙做搭配。薄薄的襯衫搭配光滑材質的裙子，營造出飄逸的仙氣感，既浪漫又不失正式，女神朴敏英也這樣穿。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 4 日 下午 10:26 張貼

▲襯衫搭配緞面裙，可以休閒也可以正式。（圖／翻攝自IG@ritchie.me、@mariellehaon）

當天氣更冷時，則可以改搭寬鬆的針織衫，隨性的套在洋裝上，有保暖效果又能穿出時尚感。針織毛衣質地厚重，與緞面材質搭配雖然充滿矛盾感，卻意外的和諧～這是在換季時期能快速出門的懶人穿搭法。

在 Instagram 查看這則貼文 Jodie Snyder Morel（@jodiesnydermorel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 上午 8:33 張貼

▲吊帶絲質洋裝可搭配寬鬆毛衣或針織外套。（圖／翻攝自IG@serenity.wear、@mariellehaon）

顏色的選擇上，最保險的是用同色系、相近色系的毛衣與洋裝搭配。但若大膽一點，也可以嘗試鮮豔的色系組合，用對比色穿出衝突感，能讓造型更亮眼！

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在 Instagram 查看這則貼文 DANNIJO（@dannijo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 9 日 下午 2:45 張貼

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