外食族必收藏！6種超商「減脂餐」組合　熱量低又吃得飽

外食族減肥真的不容易，便當店、速食店都很難吃到對的食物！這時便利商店就是減肥人的最佳搭擋啦～不但營養成分、熱量標示清楚，還能透過不同組合調整、增加蛋白質和蔬菜攝取！這回為大家推薦6款全家、OK超商的外食族減脂餐組合與搭配技巧，筆記起來讓你的減肥計畫不受限，輕鬆好執行～

超商減脂餐推薦1：全家 媽媽煮藝 小滷青蔬

熱量：約112大卡

減肥想吃更飽，可再搭配：茶葉蛋／無糖綠茶或黑咖啡

外食族減肥最難補充的就是蔬菜！但天天吃生菜沙拉非常容易吃膩。因此，特別推薦這款「小滷青蔬」，不但熱量低，一包又能攝取多種調味蔬菜，是外食族減脂的蔬菜好夥伴～如果想幫自己加量吃飽，可以再準備幾顆茶葉蛋，選喝無糖綠茶或黑咖啡。

超商減脂餐推薦2：蕈菇培根濃湯

熱量：約241大卡

減肥想吃更飽，可再搭配：無糖豆漿／茶葉蛋

天冷了～就想喝杯熱熱的濃湯！這款蕈菇培根濃湯推薦作為減脂期間的午餐，它的熱量低，裡面更有一些義大利麵和簡單蔬菜，容易飽又好吃。如果覺得蛋白質攝取不夠，也可以搭配茶葉蛋或是無糖豆漿一起吃，這樣減脂期間所要注意的三大營養素就算很充足囉～

超商減脂餐推薦3：青檸烤雞握沙拉

熱量：約217大卡

減肥想吃更飽，可再搭配：水果／無糖綠茶

手捲、蔬菜捲絕對是外食族減肥好夥伴！既能可以吃到蔬菜，透過各種肉類做搭配，是天天有變化又低負擔。最棒的是，幾乎所有超商都有輕食類的手捲，非常容易取得，不過也因為份量較少，女孩如果吃不夠可以再搭配水果盒一起吃唷！

超商減脂餐推薦4：經典總匯／醬燒烤雞



熱量：約180大卡／約194大卡

減肥想吃更飽，可再搭配：茶葉蛋

吐司類的減脂選擇，因為麵包的關係碳水會攝取較多，因此我們必須在肉類上做精打細算。建議可以挑選雞肉、鮪魚這類白肉，另外選有搭配蔬菜的三明治組合，避開高熱量的起司來吃。

超商減脂餐推薦5：義式經典嫩雞胸



熱量：約156大卡

減肥想吃更飽，可再搭配：生菜沙拉／原味氣泡水

編特別喜歡這款嫩雞胸調理包，因為把它放入任何一款生菜沙拉中都百搭好吃，既吃得飽又能增加蛋白質攝取，對想控制飲食的外食族來說真的很方便。另外，如果擔心沒有吃到澱粉容易餓，也可以搭配原味氣泡水當飲料，氣泡可以快速填飽空腹感，漸少吃下午茶、點心的慾望，同時也沒有熱量負擔。

超商減脂餐推薦6：胡桃木香薰雞胸肉／迷迭香雞胸肉

熱量：約107大卡／約107大卡

減肥想吃更飽，可再搭配：生菜沙拉

不只全家，OK超商也有推出兩款雞胸肉的即食包，微波加熱就能直接吃。對於正在重訓、增肌期的女孩，選擇這兩款雞胸肉來增加蛋白質攝取，是很棒又方便的選擇唷～

圖、文／美人圈

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