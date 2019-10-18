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最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

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▲HM。（圖／品牌提供）

▲Giambattista Valli x H&M設計師聯名系列形象照釋出，請來超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）演繹。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Giambattista Valli x H&M設計師聯名系列在今年（2019）5月推出限量前導系列，討論度一刻都沒有停歇過，而今在最新曝光的形象照中，更請來超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）與時尚部落客Chiara Ferragni演繹單品，如此高端設計現在台灣也買得到。

▲HM。（圖／品牌提供）

▲HM。（圖／品牌提供）

▲HM。（圖／品牌提供）

▲Giambattista Valli浪漫夢幻的高級訂製服風格遇上平價快時尚H&M。（圖／品牌提供）

Giambattista Valli以浪漫夢幻的高級訂製服聞名，女人味的輪廓剪裁，遇上快時尚H&M的親民價格，兩大品牌碰撞出的火花，引起大批粉絲期待，自5月推出限量前導系列之後，最新公開由超模坎達兒珍娜與時尚部落客Chiara Ferragni等名人共同演繹的形象照，並且地點移至設計師Giambattista Valli的家鄉羅馬，在散發著頹廢派藝術風格的環境下，由著名的Mert & Marcus攝影雙人組完成拍攝。

▲HM。（圖／品牌提供）

▲坎達兒珍娜換上紅色蓬裙，充滿了設計師對女性的柔美詮釋。（圖／品牌提供）

畫面中坎達兒珍娜穿上耀眼紅色蓬裙，任憑後方隨風舞動誇張的裙擺，快樂駐足在花園之間，最大亮點莫過於蓬蓬袖剪裁和深V設計，充滿了Giambattista Valli對女性的柔美詮釋，在坎達兒珍娜身上得到完美發揮。

▲HM。（圖／品牌提供）

▲時尚部落客Chiara Ferragni夢幻演繹淡粉色洋裝。（圖／品牌提供）

換一個場景，時尚部落客Chiara Ferragni穿上夢幻感十足的淡粉色洋裝，親吻岩壁上的雕像，立體雕花設計讓女人重新變回女孩，緊身平口剪裁對比下方蓬裙，傳遞出可愛氣息，Giambattista Valli x H&M設計師聯名系列將於11月7日正式開賣，屆時台灣民眾也能輕鬆入手。

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關鍵字：

Giambattista Valli, H&M, 聯名, 快時尚, 坎達兒珍娜, Kendall Jenner, Chiara Ferragni
fashion.net

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