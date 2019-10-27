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彩妝師分享3 Tips救救妳的乾唇　唇況再糟都能變身激美唇

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相信很多女孩都有過上唇膏時唇況不好，導致顯唇紋，甚至一直卡死皮的慘況～今天就帶來南韓彩妝師教學，唇況不好也可以擁有超美唇的上唇膏方法～乾唇人再也不用擔心死皮、唇紋被發現！

▲乾唇卡死皮解決方法。（圖／美人圈）

一開始可以看到這位麻豆的唇況有點乾，還有微微起死皮的狀況～硬把唇膏塗上（下圖右）後，起皮狀況更是明顯～甚至還有些死皮掀起來了！

▲乾唇卡死皮解決方法。（圖／美人圈）

STEP 1：鑷子夾死皮

▲乾唇卡死皮解決方法。（圖／美人圈）

第一步就是要用鑷子先將黏在嘴唇上的死皮夾起來！不過這一步要注意，不要直接用鑷子拉扯死皮，或是將死皮撕下來，因為這樣只會讓唇部受傷，導致後續更難上妝，甚至完全無法上妝啊！

STEP 2：剪刀剪死皮

▲乾唇卡死皮解決方法。（圖／美人圈）

接著第二步，就是拿出小剪刀將剛剛已經稍微被鑷子夾掀起的死皮剪掉！如果有一些死皮黏得很緊，無法用鑷子掀起來，甚至掀起來會覺得疼痛，那可以直接用小剪刀將死皮剪下～

STEP 3：唇刷／暈染刷上唇膏

▲乾唇卡死皮解決方法。（圖／美人圈）

直接用唇膏上唇妝（尤其是霧面唇膏），可能會讓原本就很乾燥的嘴唇唇況更不好～所以建議使用唇刷或暈染刷，以「少量多次」的方式，將唇膏慢慢堆疊上色，直到顏色飽和為止～如果真的沒帶唇刷或是趕時間，建議以「點」的方式，將唇膏輕輕點在唇上直到顏色飽和，這樣就不會有死皮再次被掀起來的狀況發生！

STEP 4：完成

▲乾唇卡死皮解決方法。（圖／美人圈）

這樣就可以輕鬆完成不起死皮、不乾卡的超美唇妝啦！乾唇人女孩除了好好做唇部保養，一定也要試試這這個上唇妝方法！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@raemi_lip、@hlju_hlju 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

化妝, 美妝, 唇彩, 乾唇, 死皮
fashion.net

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