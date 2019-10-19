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大胸女孩才懂的視覺胖困擾　教你3大原則、2大禁忌展現傲人身材又顯瘦

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看似擁有一切的大胸部豐滿女孩，多的是妳不知道的困擾！小胸女孩費盡心思想豐胸，但大胸女孩卻巴不得讓自己胸部小一點。上圍豐滿的女孩們的 Oversize 或高腰線的洋裝就被當成孕婦，明明不胖卻因為胸部顯得臃腫。這邊幫大家整理好「大胸女」的3大穿搭原則、2大禁忌，幫妳巧妙解決身材太好的顯胖困擾！

胸部大女孩穿搭守則：大領口

無論是V領、方領，還是一字領，大領口的衣服可以展現鎖骨、肩膀曲線，轉移焦點，也不會讓胸部看起來憋的快要炸開。這個技巧並不是不一定要露乳溝，只要拿捏好尺度，既顯瘦，又能將身材展現得剛剛好。V領是於大胸部女孩顯瘦最佳選擇！V領的視覺延伸不只能讓臉型更小下巴更尖，還能視覺阻斷大胸部。

方領不僅露出女孩最性感的鎖骨線，還能遮肉顯瘦，搭配硬挺的衣料，就能讓胸型挺卻不顯胖！一字領是很有女人味的設計，能模糊大胸部女孩最介意的胸型焦點，讓視覺停留在脖子曲線上。

胸部大女孩穿搭守則： 貼身

既然怎麼遮都遮不住，那就大方炫耀！穿上fit的上衣或洋裝，明確的告訴大家，我是胸大不是胖！只是如此性感的穿衣技巧記得要注意場合～

胸部大女孩穿搭守則：上寬下窄、上窄下寬

全世界都知道的穿搭公式—上窄下寬、上寬下窄，對於豐滿女孩一定要受用。上寬下窄或短版洋裝等露出腿部線條的穿搭方法都很適合豐滿女孩。若是有需要展現自己傲人的身材的特殊場合，像是見前任或是現任的初戀，就選擇上窄下寬的穿搭，大肆炫耀自己傲人的曲線。千萬不要為了隱藏身材而從頭到腳都穿的寬寬鬆鬆，這樣超顯胖，全身寬鬆是紙片人的專利！

胸部大女孩穿搭禁忌：胸前浮誇設計

胸前的荷葉邊，誇張蕾絲等設計都是為了小胸女孩增添胸部豐富度而有的設計，豐滿女孩如果穿了，就等於把眾人的視線都聚焦在胸部了，而且那些設計會讓原本就豐滿的地方看起來更加有料，更加擁腫。

胸部大女孩穿搭禁忌：高腰線

高腰線的設計絕對是大忌！無論是上衣還是洋裝，腰線絕對不能剛好在胸部附近，這樣會讓胸部看起來很緊繃。這種在需要腰身的的地方設計寬鬆的衣服，對於胸部豐滿的女孩而言很容易被誤認為是孕婦。

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 大胸, 顯瘦
fashion.net

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