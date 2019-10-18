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凱特王妃參訪巴基斯坦「綠到底」！高難度傳統服飾也難不倒

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▲凱特王妃。（圖／CFP）

▲英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子參訪巴基斯坦，換上當地服飾令人眼前一亮。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／外電報導

近日英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子，展開為期5日的巴基斯坦參訪，這趟出行兩人不僅換上當地服飾，更以親民形象深入各地，當然凱特王妃的衣著不免俗被討論一番，尤以晚宴中的一套墨綠色亮片禮服，再次美出新高度。

▲凱特王妃。（圖／CFP）

▲凱特王妃。（圖／CFP）

▲凱特王妃選擇與巴基斯坦國旗同色的墨綠色長裙亮相。（圖／CFP）

凱特王妃的高衣Q總是能在公開場合兼顧自我風格，此次參訪巴基斯坦，與威廉王子前往首都伊斯蘭馬巴德赴宴，拋開過往的英式典雅風格，盤起乾淨的公主頭，同時為了象徵對巴基斯坦的禮節，選擇和該國國旗同色的Jenny Packham墨綠色亮片長裙登場，肩膀上更披著傳統文化的絲巾，腳踩JIMMY CHOO的銀色高跟鞋，頗有成熟美。

在燈光照射下，凱特王妃宛如披著耀眼星光亮相，配合長裙的收腰緊身剪裁，呈現出凱特勻稱的身材線條，在保守和時尚之間取得完美平衡。

▲凱特王妃。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

▲凱特王妃。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

▲凱特王妃會面巴基斯坦總統時，將螢光綠長袍搭配得十分優雅。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

前一日會面巴基斯坦總統時，凱特王妃同樣選擇了綠色服飾，出自Catherine Walker長袍，排扣以及立領設計更顯端莊，長度及膝的上衣搭配Maheen Khan白褲，將整體比例拿捏得恰到好處，能把螢光綠駕馭得如此優雅，也只有凱特王妃能辦到。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

英國, 皇室, 凱特王妃, Kate Middleton, 威廉王子, 巴基斯坦
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