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韓星也在練的4組皮拉提斯瘦腿運動　消滅肥胖橘皮紋路、喚回大腿縫

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相信很多女孩都對堅固的大腿內側肉感到很苦惱～不過想要瘦出大腿縫其實沒有那麼難！以下5組皮拉提斯運動，就是最近韓星私下超愛練的動作，只要維持三周，保證超有感瘦大腿，連消失已久的大腿縫都會馬上出來見人！

▲瘦大腿。（圖／美人圈）

＃側平板式抬腿

▲瘦大腿。（圖／美人圈）

這一動作看似很簡單，但卻是可以快速消耗大腿內、外側贅肉的運動！首先側躺在瑜珈墊上，以其中下方的前臂以及腳背為支點，將身體抬起（與地面形成三角形），接著來回抬腿，一側做10下後換邊～二側為一組，一組每天做3次！做這組動作要記得收緊核心，這樣也能順便瘦小腹及屁股贅肉！

＃半跪姿側平板式抬腿

▲瘦大腿。（圖／美人圈）

這一動作是第一步的延伸，一樣是側躺、以前臂為支點，不過不一樣的是，下半身的支點換成膝蓋，一樣來回抬起上方的腿，放下時慢慢將腳點回地面即可，運動時一樣緊收小腹、臀部～這一步不只可以運動大腿內側，還能幫助練腹肌以及瘦臀部！

＃側臥壓腿

▲瘦大腿。（圖／美人圈）

這一動作主要能夠運動大腿內側，還能改善腿部線條、輪廓！首先俯臥在瑜珈墊上，一腳彎曲膝蓋，並用雙手壓住腳背，使之貼近臀部～一次約堅持10～15秒即可放下，兩隻腿交替進行，一邊拉伸10下。

＃交叉抬腿

▲瘦大腿。（圖／美人圈）

交叉抬腿相信很多女孩會做，不過通常會倒在床上做，如果不只想要瘦腿，也想順便瘦小腹、臀部的女孩，建議可以前臂撐成上半身，讓上身微微抬起（類似仰臥起坐感，彎度約莫是眼睛可看見抬起腿的腳尖），再開始進行交叉抬腿的動作～這樣不僅會瘦到腿，在無意中也瘦了小腹跟臀部，完全是一舉多得！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@marri_rii、小紅書＠后來的我們、＠黄小样儿

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 瘦大腿, 運動, 伸展, 皮拉提斯
fashion.net

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