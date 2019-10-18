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楊冪最新空氣瀏海被批土氣　拖垮仙女顏值！網驚：得罪造型師？

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▲楊冪空氣瀏海被批土氣、拖垮顏值。（圖／翻攝微博）

▲楊冪新髮型驚呆網友，被批土氣又顯老。(圖／翻攝微博)

記者張毓容／台北報導

大陸女星楊冪是近幾年人氣居高不下的一線女星，出演過多部熱門電視劇，有著精緻甜美外型和姣好身材的她更是許多人心中的女神，但近日出席活動被發現換了新髮型的她，一頭空氣瀏海被狂批「拉低顏值」，加上完全不搭的煙燻妝和粉色紗裙，引起眾多網友哀嚎「是得罪造型師了嗎？」「工作室死了嗎？」「浪費我冪美貌」「頭髮，紗裙，全都失敗」，甚至因此登上微博熱搜。

▲楊冪瀏海被批 換圖。（圖／CFP）

▲楊冪瀏海被批 換圖。（圖／CFP）

▲瀏海被嫌棄不適合她支外，當天妝容和服裝也不搭，引發網友熱議。(圖／CFP視覺中國)

平時大多以中分長瀏海髮型示人的楊冪，本月16日以一襲夢幻粉紅色紗質洋裝出席活動，仔細一看女神剪了一頭韓妞最愛的空氣瀏海，但卻完全沒有為她的美貌加分，像是「狗啃瀏海」和「空氣瀏海」綜合版瀏海反而讓臉型看起來很方正，加上與甜美紗質洋裝完全不搭的眼燻妝，整體造型極不協調、讓人看傻眼，引發網友驚呼「好失敗 跟大媽一樣」「太老氣不好看」「是不是變老還是變胖了」「這個造型美顏都救不了」「不要瀏海更漂亮吧」「化妝師是不是黑粉」「整體造型全靠顏值在撐」。

►修圖修到厭世？這款CP值很可以

▲楊冪空氣瀏海被批土氣、拖垮顏值。（圖／翻攝微博）

▲楊冪空氣瀏海被批土氣、拖垮顏值。（圖／翻攝微博）

▲粉絲也紛紛po出楊冪私服造型和其他瀏海髮型美照，為女神抱不平。(圖／翻攝微博)

新造型曝光也讓楊冪粉絲看不下去，紛紛跳出來為女神「洗刷冤屈」：「造型師和化妝師審美不在線」「本人還是好看」「活動造型還不如私服」「楊冪以後做自己的造型師吧」「人是好看的，但造型不給力」「再天生麗質也抵不過這髮型的摧毀」「不適合狗啃瀏海 造型毀人」，更貼出不少她自己私服造型和其他瀏海造型的美照，為她扳回一城。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

楊冪, 女星, 髮型, 瀏海, 空氣瀏海, 造型, 顯老, 妝容, 煙燻妝
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