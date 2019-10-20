來到大稻埕10間特色美食必吃　漫步古今交錯的昔日風華

大稻埕國際藝術節登場，一起來感受藝術為街區帶來的熱情，用美食紀錄大稻埕最美味的風景吧！

TOP 10／行冊 WALKINGBOOK

老屋料理餐酒館

在大稻埕老屋裡享受歐式料理吧！用台灣食材烹調的異國料理，融入豆豉、糖蔥、鹹蛋等等，碰撞出意想不到的美味，價位偏中高，可以選擇在想慶祝的日子來吃吃看喔！

▲（圖／美食客姑姑咕咕叫提供）

TOP 9／大橋頭老牌筒仔米糕

豬肝湯必點

粒粒分明的筒仔米糕淋上醬汁，呈現深沉的醬油色，一份只要35元，此外豬肝湯是吃貨們一致大推必點湯品，現燙豬肝軟嫩不乾澀，湯頭喝得出薑絲微辣口感，絕對必點！

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 8／大盜陳「創始店」

創意搞笑飲品店

光是這顆可愛的流氓豬頭就超想買！打開菜單有要勇敢、小倔強、普通朋友等等超創意的飲料名稱，多半是黑糖撞奶跟冰沙調和出來的飲品，好喝不踩雷。

▲（圖／美食客健貨佑提供）

TOP 7／金仙魚丸湯滷肉飯

南部口味魯肉飯

以南部口味為主的滷肉飯，多半由肥肉丁組成，口味偏甜，一邊扒飯還能聞到濃厚的滷汁香氣，蝦捲口感像甜不辣QQ的，來碗魚丸湯可以解解膩喔！

▲（圖／美食客cheeer提供）

TOP 6／許仔豬腳麵線

入口即化豬腳麵線

幾乎入口即化的豬腳麵線相當有名，雖然是白湯，卻能嚐到豬大骨熬製許久的濃郁香味，而看似不起眼的乾麵線用大蒜跟香油拌開也很令人驚艷，銅板價又大碗，超佛心。

▲（圖／美食客凱薩冰淇淋提供）

TOP 5／ASW TEA HOUSE

來場英式下午茶

從迪化街明顯地標屈臣氏大藥房走上來，孔雀綠色調的空間相當有英式的古典優雅，不過茶葉都是台灣茶，中西合併卻絲毫不違和，優美茶具令人愛不釋手，來份原味司康就能好好放鬆一下午囉！

▲（圖／美食客曼曼提供）

TOP 4／窩窩WOOO

中藥行不抓中藥 改吃港式飲茶

走進老台式的公寓，古色古香的中藥行有花卉壁紙加洗石子牆面，供應的卻是港式飲茶喔。香氣逼人的西多士搭配絲襪奶茶讓人一秒到香港，古今交錯的店內風景好懷舊！有老靈魂的吃貨一定要來！

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

TOP 3／滋養製菓

老字號日式和菓子

滋養製菓1953年至今已超過一甲子，草莓大福、像餅乾的「最中」、花造型和菓子是最受歡迎的明星商品，走進店內可以看到更多日式燒饅頭與各種口味麻糬等日式糕點喔，送禮或自用都很適合！

▲（圖／美食客Cathy提供）

TOP 2／津美妙 JMM CANTEEN

日台系混雜工業風格麵店

白色系桌椅為基調，牆面背景保有紅磚牆跟木窗，這家麵店主打台式風味，炸醬麵、榨菜肉末面是老闆自己改良的口味，帶點椒麻的小菜越吃越香，搭配一杯耶加雪菲咖啡走文青路線，不過價格較一般小吃多一點喔。

▲（圖／美食客THOMAS CHANG提供）

TOP 1／傻驢咖啡 SALUT COFFEE

法式風格咖啡外帶店

在巷弄間走累了，但不想在咖啡店坐太久，就來傻驢咖啡外帶一杯飲品稍做歇息吧！法式風格的店家帶有古典的優雅，以及現代俐落的設計，咖啡拿鐵相當順口，牛奶比例偏重，推薦給喜歡牛奶口感的吃貨們喔！

▲（圖／美食客Chen提供）

圖、文／MENU美食誌

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