錢包準備好了！日式和菓子Air Max 1榮登鞋櫃裡的夢幻教主

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@ryustyler、@chaseshiel

球鞋客製師Chase Shiel與攝影師Ryustyler合作，打造了一款以日本傳統糕點和菓子（Wagashi）為發想的客製球鞋。他們用Air Max 1 鞋款來進行客製改造，配色參考和菓子的外型，整體粉嫩又可愛，一看就能聯想到甜點。就連鞋盒也像點心包裝，男女看了都好想擁有！

日本的和菓子造型十分精緻，會將花卉植物、山水風景等元素融入造型中，依季節不同也會推出應景的糕點，和菓子顏色柔和細緻，外觀讓人看了激發食慾之外，也具有藝術感。

這雙球鞋便將和菓子的特色結合起來，運用柔和的土黃色搭配淺藍、淺綠和粉紫色，並附上六種顏色的鞋帶可以做更換，鞋子的LOGO處印上了菊花圖案，注入濃濃日本風，鞋面裝飾是用從日本來的磨砂革與野豬皮革，整體製作精良。

除了鞋子本身，鞋盒也像點心包裝一樣，是以日本手織布料包裹打結，並將多色鞋帶扭成糖果狀放進去，裝成一盒精美的小包袱。這雙鞋款10月20日會在Chase Shiel的官方網站限量販售。

其實這並不是Chase Shiel與Ryustyler第一次合作，先前兩人就曾合作過以抹茶為發想的鞋款。將Air Jordan 1 Retro High客製成有不同色階、材質的抹茶綠，全綠的特殊造型十分受歡迎，之後才推出了新的和菓子鞋款。

如果喜歡粉嫩色系的球鞋，adidas x Kanye West 的Yeezy 500也將在11月發表「Soft Vision」全新配色，是少女感的薰衣草淡紫色，由麂皮、網眼等不同材質拼接在一起。喜歡這種柔和配色鞋款的話，千萬別錯過！

在 Instagram 查看這則貼文 HOUSE OF HEAT（@houseofheat）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 11 日 下午 9:39 張貼

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