走一趟台東好景，配一份台東好食　10間依舊超人氣的美食等你再來嚐

看山、看海、看日出，台東一向是放鬆的好地方，在放鬆的同時一起來探索當地美味吧！

TOP 10／大池豆皮店

手工現作古早味，豆包、豆花、豆漿通通有，煎得金黃的豆包，外酥內嫩，豆香味十足！淋上醬油膏或辣椒醬後更是一口接一口，而除了吃之外，還可以參觀製作過程呢！

▲（圖／美食客城市中迷途的羔羊華安提供）

TOP 9 ／初鹿牧場

老少咸宜的初鹿牧場，來到這就勢必要來喝一杯牛奶或是吃個冰淇淋啦！100%生乳，濃、醇、香，另外饅頭、餅乾也是補充元氣的人氣小點。

▲（圖／美食客卡拉雞腿堡提供）

TOP 8／林家臭豆腐

不管什麼時候來都有滿滿的排隊人潮，酥脆的臭豆腐加上酸辣的泡菜，而這家臭豆腐最特別的就是多了九層塔提味！看似奇怪，卻又有點搭配，讓人記憶深刻！

▲（圖／美食客湘四樓提供）

TOP 7／台澢號 TAITUNG TEA HOUSE

最火紅的海浪冰！清澈漂亮的海加上白白浪花，長得就像是海浪！海是藍柑橘漿，浪花是鹹奶油，吃起來鹹鹹甜甜的，就像是海水一般。

▲（圖／美食客小波提供）

TOP 6／東河包子

來到台東好像就會來吃一顆的東河包子，最有名的是肉包，外皮酥軟，肉餡味重：醬油的香氣、豬肉的香味，還有一點點肉汁，吃一顆再趕路，也不錯。

▲（圖／美食客覓食的波妞提供）

TOP 5／都蘭海角咖啡 DULAN CAPE CAFÉ

有一大片綠油油的草原，看得見壯麗的山景，有一片汪洋無際的海景，看得見遼闊的大海;這裡最有名的餐點就是海鮮燉飯，其他也有提供輕食、甜點、飲料等。

▲（圖／美食客sabrina提供）

TOP 4／花惹蜜 FOLLOW MILK

台東初鹿牧場、彰化主恩牧場、雲林明全牧場、嘉義老爹牧場、嘉義獨角仙牧場，五款小農牧場鮮奶X五種茶飲任你配！可愛的包裝配上美美花牆，好喝又好拍！

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP 3／我在玩-玩冰箱

最美路邊攤！店內食材由東河小農產出，甚至是當天採收的蔬果，烹煮時講求食物的原味，天然、自然是主要理念，繽紛的蔬果餐，美麗又健康！

▲（圖／美食客年年提供）

TOP 2／榕樹下米苔目

一碗古早味小吃，幾十年過去依舊人氣滿點，濃濃柴魚味與肉燥香的湯頭，搭配香Q的米苔目，加上豆芽菜、韭菜，內行人會再搭配丸蛋組合，加上魚丸、滷蛋後好豐盛！

▲（圖／美食客胖淇美食日記提供）

TOP 1／藍蜻蜓炸雞速食專賣店

東部炸雞扛霸子、台東排隊名店之一！炸雞外皮酥脆，裡面鮮嫩多汁，吃起來與一般速食店不一樣，比較有台味，再沾一點胡椒鹽，鹹香好吃。

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

賞鯨季到了、就要來給海豚看！2019宜花東夯店新進榜，海浪冰的鹹甜滋味你嘗過了沒！