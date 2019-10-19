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保養停滯不前？試試日本「肌斷食法」　肌膚餓一周後自我修護、吸收力大增

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@mi0___o、@thanks_kim、Pinterest

不論是學生、上班族，平時不斷被課業、工作追著跑，為了吸收知識、努力賺錢，有時壓力到了臨界點效率就會開始降低、進度停擺，需要放假充電才能繼續生活。「休息是為了走更長遠的路」，照顧「肌膚」也是同個道理，當你的皮膚開始失控、吃不進養分，或許可以試試日本盛行已久的「肌斷食保養法」來打破停滯期！

▲肌斷食保養法。（圖／翻攝自Pinterest、IG）

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＃「肌斷食」原理

塗抹再多的保養品，只要肌膚無法吸收並有效利用，就是在做白工，習慣性的把肌膚餵得過飽反而形成負擔。「肌斷食」的目的就在於讓皮膚「休息」，讓肌膚透過時間戒掉外界養分、自行修護回歸原本，之後再慢慢的回到正常保養，才能讓肌膚真正吸收、改善問題。

＃適合進行「肌斷食」的時機

肌膚發炎、過敏，換季敏感時，臉上粗糙感加重，還可能伴隨一些顆粒、粉刺與痘痘，保養品吃不進去皮膚，反而都成了痘痘的養分。或是肌膚油水長期的不平衡，每天保養品程序一大堆，肌膚狀況卻沒有好轉，還有生理期前、期間肌膚敏感時。這些期間不妨試試讓肌膚「餓」一下，而不是急著解決問題，一股腦把能塗的通通抹上去。

▲肌斷食保養法。（圖／翻攝自Pinterest、IG）

＃「肌斷食」使用方法

如果白天需要化妝，那麼妝前保養可以照常（盡量使用成分簡單的粉類產品），不過肌膚最佳的修護時間是在晚上，所以夜晚是進行「肌斷食」的時機，當然如果白天也能減少化妝，一同進行會更好。

每天洗臉、卸妝後，依每個人的膚質狀況可取5～7天進行「肌斷食」，在這期間請完全捨棄具有「功效性」的保養品（美白、抗老...），也不要擦乳液、乳霜類等較厚重的產品，盡量連化妝水都不要擦（頭一兩天不習慣可以只擦保濕化妝水、噴霧，之後完全停止使用）。

接下來幾天盡量讓肌膚自行調整，若是肌膚真的太乾，可以稍微擦拭單純保濕的化妝水，或是塗抹凡士林，越少越好，完全不要多餘的東西。

大概從第五天後，就可以慢慢恢復保養程序，一樣先從「保濕」開始，化妝水→保濕精華，再隔一天，可以在精華後加上一片保濕面膜，這時就會發現肌膚的吸收度大大提升！

▲肌斷食保養法。（圖／翻攝自Pinterest、IG）

「肌斷食」一周過後，就能夠加入功效型保養品，專攻想要改善的肌膚問題：美白、淡斑、抗老抗皺等等，能夠突破一直無法前進的停滯期喔～也會發現爆油、爆乾狀況減緩，粉刺、痘痘問題逐漸改善。 

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關鍵字：

保養, 皮膚, 停滯期, 肌斷食保養法
fashion.net

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