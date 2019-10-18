迪麗熱巴：變老是一種自然狀態，活出每階段最美樣子

▲迪麗熱巴出任亞太區護膚代言人，可見品牌對亞洲市場的重視。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

法國美妝品牌克蘭詩，正式簽下擁有全球最美臉蛋的迪麗熱巴，出任亞太區護膚代言人，在熱巴眼中，這個充滿溫暖與愛的真誠品牌，與她自身的人格特質有極高相似性，其中著名法式手法SPA，更深深讓熱巴著迷，興奮地描述：「覺得整個身體就像新生了一樣。皮膚很細滑，而且覺得整個人的小宇宙要爆發了，希望可以每天做SPA。」

補充油水，幫助Hold住表情紋

身為演員，經常做表情和情緒，細紋是在所難免。她分享最愛克蘭詩的黃金雙激萃，塗抹能感受瞬間被肌膚吸收，上妝前使用更能使後續妝容服貼，也很推薦漾采肌活系列的面霜和眼霜，我可以非常明顯感覺到臉上細紋的減少，而且也不會再有更大範圍的擴散。



最愛純植物天然護膚品

肌膚是女人的第二生命，平常保養傾向選擇純植物的、天然的護膚品。像克蘭詩是純植物提煉而成，在用的時候就比較不用擔心會過敏、對皮膚不適，因為它對任何膚質都是非常健康的，而且是可以讓妳感受到皮膚變化。

放假在宅在家做護膚

工作的時候她會選擇一些比較可以讓皮膚緊實的、細潤的、更容易上妝的；宅在家裡時會勤護膚，做一些讓肌膚毛孔都可以打開來盡情呼吸的保養方式。

變老是一種自然狀態

她不太會害怕變老，這是一種自然的狀態。其實年紀不重要，重要的是要保養好。每個年齡都有不一樣的魅力，選對護膚品就可以一直優雅下去，由內而外散發出的魅力是更好的。

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