婚紗設計師跨足珠寶圈　聯手HEARTS ON FIRE藏粉紅驚喜

▲HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列巧妙融入婚紗細節(影/記者陳雅韻攝)

記者陳雅韻/台北報導

鑽石品牌HEARTS ON FIRE今發表與美國婚紗設計師Hayley Paige聯名的珠寶系列,Hayley Paige偕同未婚夫來台展示豐富的鑽戒款式,兩人大方放閃親親,秀出未婚夫設計的單鑽戒與可組合配搭的戒指,親身說明混搭戒指沒有規則,隨心所欲玩出時尚感與樂趣就行。

▲美國婚紗設計師Hayley Paige(左)偕同未婚夫來台展出新珠寶,大方放閃。(圖/記者陳雅韻攝)

第一次跨足珠寶界的Hayley Paige,從她擅長的婚紗禮服發想,為HEARTS ON FIRE打造每日可佩戴的隨身珠寶,她的珠寶處女作完全反映她的少女心,每個戒指內側都鑲有一顆粉紅剛玉,因為粉紅色是她最愛的顏色,象徵她與佩戴者之間的小秘密與祝福。

▲HEARTS ON FIRE邀婚紗設計師Hayley Paige(中)合作,推出聯名珠寶系列。(圖/品牌提供,以下同)

▲HARLEY GO BOLDLY戒指(左)內環鑲有一顆粉紅剛玉89,000元,HARLEY SILHOUETTE鑽戒89,000元。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列共有4個子系列,均巧妙融入婚紗的細節,例如HARLEY系列SILHOUETTE戒指獨特的V字線條,即來自禮服上半身往下收腰的V字設計;BEHATI系列則展現濃濃波希米亞風情,將禮服的層疊蕾絲或刺繡意象,化為華美鑽戒。

▲SLOANE PICOT FLOATING DIAMOND戒指(左)46,000元,SLOANE SILHOUETTE鑽戒119,000元起。

SLOANE系列則以金質飾邊呼應禮服精緻裝飾,當中PICCOT FLOATING DIAMOND戒指特別採鏤空設計,讓鑽石如飄浮在空中;而設計師最愛三色金鑲鑽的BRING THE DRAMA戒指,發想自裁縫師為禮服打摺時的層次感,戴上絕對搶眼。

▲BEHATI SAY IT YOUR WAY鑽戒(左)129,000元起,BEHATI SILHOUETTE鑽戒65,000元。

▲鉑金、玫瑰金、黃K金鑲鑽的BRING THE DRAMA戒指270,000元。