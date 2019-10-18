婚紗設計師跨足珠寶圈　聯手HEARTS ON FIRE藏粉紅驚喜

▲HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列巧妙融入婚紗細節（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石品牌HEARTS ON FIRE今發表與美國婚紗設計師Hayley Paige聯名的珠寶系列，Hayley Paige偕同未婚夫來台展示豐富的鑽戒款式，兩人大方放閃親親，秀出未婚夫設計的單鑽戒與可組合配搭的戒指，親身說明混搭戒指沒有規則，隨心所欲玩出時尚感與樂趣就行。

▲美國婚紗設計師Hayley Paige（左）偕同未婚夫來台展出新珠寶，大方放閃。（圖／記者陳雅韻攝）

第一次跨足珠寶界的Hayley Paige，從她擅長的婚紗禮服發想，為HEARTS ON FIRE打造每日可佩戴的隨身珠寶，她的珠寶處女作完全反映她的少女心，每個戒指內側都鑲有一顆粉紅剛玉，因為粉紅色是她最愛的顏色，象徵她與佩戴者之間的小秘密與祝福。

▲HEARTS ON FIRE邀婚紗設計師Hayley Paige（中）合作，推出聯名珠寶系列。（圖／品牌提供，以下同）

▲HARLEY GO BOLDLY戒指（左）內環鑲有一顆粉紅剛玉89,000元，HARLEY SILHOUETTE鑽戒89,000元。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列共有4個子系列，均巧妙融入婚紗的細節，例如HARLEY系列SILHOUETTE戒指獨特的V字線條，即來自禮服上半身往下收腰的V字設計；BEHATI系列則展現濃濃波希米亞風情，將禮服的層疊蕾絲或刺繡意象，化為華美鑽戒。

▲SLOANE PICOT FLOATING DIAMOND戒指（左）46,000元，SLOANE SILHOUETTE鑽戒119,000元起。

SLOANE系列則以金質飾邊呼應禮服精緻裝飾，當中PICCOT FLOATING DIAMOND戒指特別採鏤空設計，讓鑽石如飄浮在空中；而設計師最愛三色金鑲鑽的BRING THE DRAMA戒指，發想自裁縫師為禮服打摺時的層次感，戴上絕對搶眼。

▲BEHATI SAY IT YOUR WAY鑽戒（左）129,000元起，BEHATI SILHOUETTE鑽戒65,000元。

▲鉑金、玫瑰金、黃K金鑲鑽的BRING THE DRAMA戒指270,000元。