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今天開賣！ConverseＸAMBUSH超帥氣軍靴黑白齊發　下雨天也能穿

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、IG@ambush_official、Converse官網

姍姍來遲的秋季，同時要面對東北季風鋒面與接二連三的颱風，實在是很需要一雙機能又帥氣的防水靴啊！剛好，Ambush 品牌創始人 Yoon Ahn 與Converse 近期將帶來首次的合作鞋款，將 Yoon獨有的設計風格注入了經典的Chuck 70 和 Pro Leather，兼具視覺未來感與滿分機能，讓人一眼就愛上！

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

Yoon Ahn在參觀Converse位於波士頓的總部時，被一雙極地軍用冬靴鞋款所吸引住，誕生於1950 年的極地靴又稱為「Bunny boot」，並成為先前Chuck Taylor MC18 鞋款的靈感來源。

這次Yoon重塑了 Converse Chuck 70 （白）和 Pro Leather（黑） 兩款經典鞋型，雖然Chuck 70鞋型已被當作創作畫布無數次，但是加入了Ambush 的實用主義，皮革設計、中厚鞋底與圓鞋帶，搭配AMUBUSH字母很有簡約未來感，很適合帥氣女孩們打造街頭穿搭。

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

以黑色的亮光皮革改造Pro Leather鞋款，搭配3D Converse 星箭標相當有質感！黑底搭配搶眼黃色AMBUSH字母，與代表鞋碼的數字，為每雙鞋增添了獨特性。

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

這次與Ambush一同帶來的Chuck 70 和 Pro Leather鞋款都附有雙色鞋帶，當白底搭上橘色、黑底換上鮮黃鞋帶，跳色的搭配更有街頭感。此聯名系列將於10月19日起於JUICE、INVINCIBLE、FRUITION、ARTIFACTS、TRENDS販售，Chuck 70 售價為NT＄5,780、Pro Leather NT＄5,180。

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

▲converse X ambush。（圖／翻攝自ambush）

除了這次的Converse X Ambush聯名鞋款受到全球KOL的關注之外，今年上海時裝周全新一季的CONVERSE BY FENG CHEN WANG系列這雙鞋款，也成了秀場上的焦點。

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關鍵字：

Converse, AMBUSH, Chuck 70, Pro leather, Yoon Ahn, 軍靴
fashion.net

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