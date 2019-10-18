馬卡龍「蒸氣熨燙機」超可愛　衣服質感輕鬆升級

▲TWINBIRD在台推出美型蒸氣掛燙機。（圖／恆隆行提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在穿衣時會忽略衣服上的皺褶，這可是讓衣服質感降低的主要因素，但出門沒時間立起燙衣板、插電等蒸氣又很惱人，近期日本品牌TWINBIRD在台推出美型蒸氣掛燙機，號稱輕量470克，比一瓶中型礦泉水還輕，使用方式就像吹風機一般，不需燙衣板就能完成簡易熨燙，讓你風光出門。

此款輕量型的蒸氣掛燙機主打小巧的吹風機外型，水箱設計在手把上，讓使用者感覺手腕更輕盈，只要將水箱裝滿水，啟動開關預熱後就可以使用，使用方式只要將衣服掛好拉住衣角，按壓蒸氣按鈕後，掛燙機就能對衣服噴出蒸氣，就能將衣服上的皺摺稍稍撫平，出國也很方便攜帶。

機身上的吊帶設計，可方便吊掛收納，不佔空間，且還附有立架，放在桌面上也沒問題，除了最基礎的黑白兩色，還另外推出繽紛馬卡龍系列，包括丁香紫、冰河藍、玫瑰粉、桃紅色，看起來超粉嫩，預熱時間30秒，可持續使用約10分鐘，售價2,980元，新品特價期間1,980元。

另一日本品牌Panasonic近期也推出新一代輕巧電熨斗，預計10月底在台上市，強調具備360度熨燙、24秒快速預熱功能外，也比前代增加3倍蒸氣噴射，可提高整燙效率與除異味、除臭的效果，預估售價3,690元。