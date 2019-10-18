Marimekko華山快閃店超好逛！30樣罌粟花小物、咖啡甜甜圈免費拿

▲芬蘭設計師品牌Marimekko推出街頭風 Kioski 系列來到華山快閃。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

芬蘭設計師品牌Marimekko經典罌粟花造型紅了超過半世紀，而今首次發表 Kioski 中性街頭服飾系列，將年齡層拉低，地點就選在華山文創園區內，展開為期3個月的期間快閃店，讓民眾從頭到腳充滿品牌風格。

▲Marimekko 經典罌粟花Unikko貫穿Kioski，快閃店內商品為華山限定。（圖／品牌提供）

芬蘭Marimekko經典罌粟花Unikko讓人一眼就愛上，這回首次翻轉推出街頭系列，為的就是拉低年齡層，整體風格更加青春，並且在華山文創園區開設玻璃屋快閃店，門市外觀就使用了滿版黑白印花搭配品牌Logo，讓人忍不住想拍照打卡。

▲（依序）印花衛衣NT$10,190；印花T恤NT$4,590；Notko logo包NT$3,280。（圖／品牌提供）

走進店內，以中性風格打破性別界限，30餘件單品，使用罌粟花貫穿整個系列，包括髮飾、上衣、環保袋、襪子在內，從頭至腳都能找到所屬，Marimekko Kioski 首款就主打休閒風格運動衣，在帽T、衛衣、棒球帽等單品上注入了繽紛色彩，強化整體視覺感受，材質上貼心的鋪棉設計，適合秋冬之際穿著。

▲Marimekko UnikkoSet 咖啡甜甜圈送給你。（圖／品牌提供）

品牌此次在華山文創園區設置POP-UP Store，即日起為期3個月時間，讓民眾能夠慢慢逛，並且在10/19(六)、10/26(六)、11/2(六)、11/9(六) ，週六期間不限金額消費，即可獲得限定UnikkoSet 咖啡甜甜圈一組，大家快趁週末來打卡拍美照。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 2:06 張貼

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