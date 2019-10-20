BALMAINＸPUMA首度聯名　超模卡拉操刀設計新Logo運動裝

編輯／Emily 圖／翻攝自puma、balmain、IG@balmain

運動品牌Puma將與法國名牌Balmain共同合作，推出聯名系列。這系列是由搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與Balmain的創意總監Olivier Rousteing共同設計。卡拉和Olivier感情超好，與Puma也合作過，這次三者聯手一定特別有默契，之後勢必會造成話題！

卡拉2016年時就曾經幫Puma代言，推出過她的聯名系列，這次又再度找上她。卡拉邀請了與她交情超好的Olivier一起，促成這次的聯名系列，兩人先前就已經常常合作，在Balmain的廣告宣傳與秀場上都能看見卡拉的身影。

這個聯名系列的靈感來源是卡拉與Olivier都熱愛的拳擊，將拳擊運動的特性做為發想，融入卡拉的個人風格與Balmain奢華的法式元素，與Puma具功能性的特色做結合，設計出運動又時尚的聯名系列。

系列中共有35款單品，包括球鞋、運動服、小洋裝、飾品等，顏色是Balmain經典的黑色加金色，並用紅色、藍色做點綴，注入巴黎高級訂製服的元素。特別的規畫是這系列會被分為兩個子系列，分別在Puma和Balmain販售，詳細的資訊還要等日後公布。正式上架日期是11月21日，到時候要記得留意關注！

在 Instagram 查看這則貼文 PUMA（@puma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 上午 6:05 張貼

其實Balmain在2015年時，也曾和快時尚品牌H&M推出過聯名系列，並造成搶購風潮。創意總監Olivier Rousteing表示，與別的品牌推出聯名商品，是想藉由不同的產品線與價格，讓更多人接觸到Balmain，不管年齡或收入，都有機會穿上他們的設計！

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