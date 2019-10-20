fb ig video ETtoday search mobile

BALMAINＸPUMA首度聯名　超模卡拉操刀設計新Logo運動裝

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自puma、balmain、IG@balmain

運動品牌Puma將與法國名牌Balmain共同合作，推出聯名系列。這系列是由搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與Balmain的創意總監Olivier Rousteing共同設計。卡拉和Olivier感情超好，與Puma也合作過，這次三者聯手一定特別有默契，之後勢必會造成話題！

▲puma與balmain聯名系列。（圖／記者吳昀庭攝）

卡拉2016年時就曾經幫Puma代言，推出過她的聯名系列，這次又再度找上她。卡拉邀請了與她交情超好的Olivier一起，促成這次的聯名系列，兩人先前就已經常常合作，在Balmain的廣告宣傳與秀場上都能看見卡拉的身影。

這個聯名系列的靈感來源是卡拉與Olivier都熱愛的拳擊，將拳擊運動的特性做為發想，融入卡拉的個人風格與Balmain奢華的法式元素，與Puma具功能性的特色做結合，設計出運動又時尚的聯名系列。

▲puma與balmain聯名系列。（圖／記者吳昀庭攝）

▲puma與balmain聯名系列。（圖／記者吳昀庭攝）

系列中共有35款單品，包括球鞋、運動服、小洋裝、飾品等，顏色是Balmain經典的黑色加金色，並用紅色、藍色做點綴，注入巴黎高級訂製服的元素。特別的規畫是這系列會被分為兩個子系列，分別在Puma和Balmain販售，詳細的資訊還要等日後公布。正式上架日期是11月21日，到時候要記得留意關注！

 

其實Balmain在2015年時，也曾和快時尚品牌H&M推出過聯名系列，並造成搶購風潮。創意總監Olivier Rousteing表示，與別的品牌推出聯名商品，是想藉由不同的產品線與價格，讓更多人接觸到Balmain，不管年齡或收入，都有機會穿上他們的設計！

▲puma與balmain聯名系列。（圖／記者吳昀庭攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

caradelevingne, balmain, puma, 運動品牌, 聯名
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1021-1027　魔羯愛情事業都順利、雙魚正桃花降臨

奧斯塔羅12星座一周運勢1021-1027　魔羯愛情事業都順利、雙魚正桃花降臨

從左邊切的人最難搞！「吃牛排」看出隱藏個性

從左邊切的人最難搞！「吃牛排」看出隱藏個性

幸福肥是真的！澳洲研究：感情好的情侶平均變胖5.8公斤

幸福肥是真的！澳洲研究：感情好的情侶平均變胖5.8公斤

嘉義人站出來！5間網美咖啡廳秒殺記憶體，讓妳瘋狂洗版打卡 雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開 女神都染了！「藍髮」大勢無法擋　IU仙氣滿滿、子瑜低調質感超顯白 當口頭禪變成累了！看懂他「不愛你」的5個徵兆 日本正夯漢堡排義大利麵！「石壁家」速食店進駐京站，牽絲炸飯糰必點 2019秋季10支話題「奶茶色唇彩」　香奈兒#807、ILIA#木槿花買不膩的美色 肌肉紋路臉龐好真實！純銀《進擊的巨人》造型戒指限量20只

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面