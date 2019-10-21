泫雅IG出鏡率最高！3種靴款穿搭偷偷學起來，逆天長腿不是夢

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@hyunah_aa

氣溫漸涼，除了該開始慢慢把長袖、外套找出來穿，靴子也可以準備登場了！「靴子」真的是秋冬穿搭的好夥伴，一雙就能帶出氣勢、穿出個性，但是也要依照自己腿型的需求，好好掌握穿搭與挑選的技巧才行。像是韓星泫雅的日常照中靴子穿搭的出鏡率就非常高，看得出她非常喜歡，以下就一起來看看泫雅都是怎麼搭配的吧～

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 23 日 下午 10:49 張貼

＃高跟短靴

可以說是「性感」代名詞的泫雅，很會利用「短靴」來製造豔麗氣勢以及更加修飾原有的大長腿，秘訣在於適當的「高跟」！短靴長度約莫在腳踝上，配上高跟會有很好的延伸效果。

如果擔心小腿不好看的朋友，記得在挑選時注意短靴上方的口徑一定要比腳踝寬鬆，不能直接貼合，這樣視覺上才顯得腳踝細。

＃中筒馬靴

看看泫雅的Instagram可以發現，她平常最喜歡穿的靴款是這種長度介於小腿肚上方的馬靴，不論是搭配洋裝還是短褲都很適合。

畢竟不可能大家都擁有女神的身材，但其實粗短腿也是能駕馭中筒馬靴的喔！想要修飾小腿肌、蘿蔔腿的話，可以挑選「Ｖ字」靴口的款式，不但能遮住小腿肌，還能讓小腿有向下延伸的感覺！

＃Boyish軍靴

像是這種多孔鞋帶軍靴造型，很適合街頭風女孩穿搭，可以營造出中性、小男孩風，同時也能利用厚底偷偷增高，卻不會像高跟靴款偏向女人味。

超長的膝下靴款式能夠完全包覆住小腿，修飾效果同樣一百分，雖然比較不日常，但是像泫雅這樣搭配短裙、短褲，露出一些大腿，來個性感帥氣風也不錯。

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