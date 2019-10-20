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誤會大了！昆凌一臉雀斑招議，原來是最紅歐美妝

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▲▼昆凌雀斑妝掀話題。（圖／翻攝自IG）

▲26歲昆凌不化妝也超美，IG上從不吝嗇素顏示人。（圖／翻攝自IG/hannah_quinlivan，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

昆凌日前在IG限時動態分享自己的得意照，只看見她清秀臉上看到一大片雀斑，驚呆眾人！許多網友看到照片都讚嘆她能自信大方展現素顏，原來誤會大了，這可是歐美當紅的雀斑妝呢！畫得好不但清新，而且可愛激似18歲少女。

▲▼昆凌雀斑妝掀話題。（圖／翻攝自IG）

▲昆凌發IG限時動態，一臉雀斑嚇呆網友。

歐美早就盛行這種雀斑妝，訴求底妝清淡，才能做出如此逼真的偽素顏效果，第一步就是先找到雀斑的定位，一般生成的雀斑主要是在雙頰和鼻骨上方，找到正確位置才能畫出以假亂真的雀斑。

▲▼昆凌雀斑妝掀話題。（圖／翻攝自IG）

▲高清未P圖也能看見她的肌膚好底子。

要畫出完美雀斑，有一些小訣竅必須遵守，像是要先刷上腮紅才能畫上雀斑，原因是如果先畫雀斑再疊腮紅，有可能會影響雀斑顏色和形狀，有可能會失真。

眉筆和眼線筆比起，發色較淡也較容易控制力道，輕輕用點畫的方式描繪定位，必須留意雀斑形狀是不規則，且雀斑和雀斑間的距離也不要太對稱，這樣最自然。

▲▼昆凌雀斑妝掀話題。（圖／翻攝自IG）

▲少女味十足的穿搭，點上一些雀斑就超時髦。

確認好位置之後，拿出深淺眉粉和矽膠刷子的尖端，利用戳壓的方式上色，以不同力道畫出有虛有實的雀斑，搭上深淺不一的眉粉，就有個八九成像。

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關鍵字：

雀斑, 彩妝, 歐美妝, 昆凌, 女星, 技巧
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