宋慧喬瘦了　戴Chaumet耳環撐氣場撞廖曉喬同款

▲宋慧喬昨參加Chaumet韓國活動，看起來相當纖瘦。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星「喬妹」宋慧喬6月與宋仲基離婚後，人氣與代言工作絲毫不受影響，昨以法國珠寶品牌Chaumet品牌大使身分，出席品牌首爾AvenueL專賣店的開幕活動，雖然事前有傳言指出她為向不幸離世的雪莉表達哀悼之意，決定取消公開活動，但最後一刻仍現身開幕活動與晚宴，相當敬業。

▲宋慧喬佩戴Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊7,200,000元，鑽石耳環810,000元。

▲宋慧喬如期出席Chaumet活動。

宋慧喬一連出席Chaumet昨日下午專賣店開幕活動與晚宴，均穿黑色禮服，各搭配Joséphine Aigrette Impériale系列與Joséphine Aigrette Impériale系列兩套珠寶，她雖然美麗依舊，但表情明顯嚴肅，且看來更為纖瘦，讓粉絲看了很不捨。

▲宋慧喬戴Joséphine Aigrette Impériale鷺羽冠冕 18K白金鑲鑽耳環參加Chaumet晚宴。

細看宋慧喬晚宴所佩戴的Chaumet耳環，原來與台灣星「喬妹」廖曉喬撞同款了，日前廖曉喬帶媽媽搭日本高檔九州列車旅行，即戴要價1,199,000元的Joséphine Aigrette Impériale鷺羽冠冕 18K白金鑲鑽耳環貴氣度假，雙姝眼光一致，都愛此款耳環的優雅設計。

▲廖曉喬搭高檔七星列車，戴與宋慧喬同款的Chaumet鑽石耳環。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）