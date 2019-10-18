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宋米秦美腿放風　PK高冷莫允雯

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▲Level 6ix敦南店開幕，吸引宋米秦與莫允雯捧場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

早先曾爆出財務危機的選品名店Level 6ix，調整品牌與經營模式再出發，今晚於台北東區敦化商圈打造全新快閃店，引進女星宋米秦經營的新銳服裝品牌Seivson與英國時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE，宋米秦卸下媽媽形象，穿開岔裙露美腿PK穿睡袍概念服裝的莫允雯，有不能輸的壓力。

▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲宋米秦穿自營品牌Seivson裙裝露美腿。（圖／品牌提供，以下同）

宋米秦育有1歲2個月的女兒，她深怕成為黃臉婆，每天一定抓緊時間保養，再忙都會全身搽乳液，至於臉部保養，她坦言「保養品越買越貴」；相較於莫允雯，顯然輕鬆自在不少，私下最愛素顏，自認膚況不錯，但總會被經紀人念「至少戴一副墨鏡」！

▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲莫允雯喜歡收藏墨鏡。

莫允雯墨鏡收藏已超過20副，從路邊攤到名牌都買，她否認因喜新厭舊而狂買，單純就是抵抗不了墨鏡的魅力，見到眼前時尚圈正夯的FOR ART'S SAKE墨鏡，忍不住又點起心儀款，笑稱：「我戴墨鏡就是有種高冷傲嬌感，但一講話就破功了。」

▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲FOR ART'S SAKE VERMEER系列 墨鏡（左）7,880元，SUNCITY系列墨鏡7,680元。

▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲Level 6ix敦南全新快閃店。

Level 6ix敦南店同時展售宋米秦經營的服裝品牌Seivson、來自洛杉磯的輕奢度假品牌WET、德國配件新星ANY DI、義大利輕奢飾品品牌MISIS，以價位相較過去更容易親近且具設計感的商品，再次吸引時尚人目光。

▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲WET泳裝也是Level 6ix敦南店的主打品牌6,800元。

▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）▲▼ Level 6ix宋米秦 莫允雯 。（圖／品牌提供）


▲義大利輕奢品牌MISIS天使魚系列戒指（左）10,900元，福塔雷薩系列海星項鍊5,500元。

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