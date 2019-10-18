蔡詩芸搶背的「壞蛋包」來台！搖滾系列免飛日本、26個角色超可愛

▲法國潮包MAISON PROMAX來台快閃，超壞包款開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

在日本掀起一陣騷動的法國潮包品牌MAISON PROMAX，如今挾帶高人氣來台設立期間限定店，不僅帶來新款THE VR VILLAINS中的 26隻限量包款，同時不需要飛到日本，獨家搖滾樂團系列終於在台灣就能買到。

▲蔡詩芸以及日本模特兒Maria也愛壞蛋包，品牌空降信義設立THE VR VILLAINS期間限定店。（圖／品牌提供）

法國品牌MAISON PROMAX有時尚惡棍的封號，旗下單品充滿藝術玩味，女星蔡詩芸以及日本知名模特兒Maria都是粉絲，此次進攻信義，設立THE VR VILLAINS期間限定店，門市風格以大面積壞蛋包塗鴉設計，傳遞前衛叛逆的品牌理念。同時，限定店放置了全新 VILLAIN SQUAD 系列作品「THE VR VILLAINS」的26件包款，包括Kiss My Ass（搖滾樂團）、Femme Fatale（致命女郎）、Super Hero（超級英雄）、Super Villain（超級壞蛋）以及Super Cyborg（無敵生化人）等五個子系列。

▲有遠端監控能力的超級英雄系列超黑豹NT$19,600；象徵愛麗絲夢遊仙境的紅心皇后NT$19,400。（圖／品牌提供）

單品以傳奇電影、童話、漫畫和電動遊戲原型為靈感出發，因此每個小包背後都藏著自己的故事，除了手工製作之餘，皮革以及異材質打造包體，更充滿多處可靈活拆卸的配件，給予壞蛋包們十足趣味感，不乏長了腳、留長頭髮、戴上眼鏡的包款，將每個虛擬角色刻畫的更為逼真。

▲日本獨家販售的Kiss My Ass（搖滾樂團）系列台灣買得到。（圖／品牌提供）

另外，日本獨家販售的Kiss My Ass（搖滾樂團）系列，這回不需要飛到日本，10月份特地從法國引進，在台灣就能同步買到，新光三越A11快閃店即日起至10月27日結束，也將在微風南山、微風信義輪番上陣，大家快把壞蛋包帶回家。

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