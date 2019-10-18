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傳奇噴火戰機來台時程神秘低調　IWC：停留時間縮短、無公開活動

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▲▼ IWC噴火戰機 。（圖／翻攝IWC IG）

▲產自1943年的噴火戰機歷經二次世界大戰，歷經修復開啟環球飛行計畫。（圖／翻攝IWC IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由瑞士名錶IWC（萬國表）贊助的銀色噴火戰機（Spitfire）最長的飛行計畫，從8月5日起從英國出發，進行80年來第一次單機環球飛行，表定9月底將造訪台灣，讓軍事與飛機迷期待不已，但因天候因素不斷延遲，近日又因日本颱風打亂時程表，今松山機場臉書po出此傳奇戰機將於20日抵達台灣，但台灣IWC晚間發出正式聲明表示「由於時間非常緊湊，接下來的行程將會調整，站點的停留時間將縮短，我們將不做任何的記者會或活動。」

▲▼ IWC噴火戰機 。（圖／翻攝IWC IG）

▲噴火戰機飛越美國大峽谷。

這架產自1943年的噴火戰機，歷經二次世界大戰固守英國領空，寫下傳奇一頁，歷經IWC全力支持修復，今年夏天展開穿越43,000公里的環全飛行計畫，從8月啟程已途經冰島、格林蘭、加拿大、美國、俄羅斯、日本，因遇上日本颱風，不得不在日本鹿兒島停留多日，下一站停留台灣松山機場的時程一改再改，讓台灣粉絲的心情也是跟著七上八下。

▲▼ IWC噴火戰機 。（圖／翻攝IWC IG）

▲飛行員帶著飛行員小熊一起進行環球旅行。

雖然松山機場臉書宣布20日銀色噴火戰機將來台，但據悉就算抵台也是短暫加油，IWC官方不會向大眾公開，粉絲們只能碰碰運氣了。

關鍵字：

IWC, 萬國表, 噴火戰機
fashion.net

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