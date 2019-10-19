漂亮到讓攝影大哥「鏡片都掉了」　小S激美出席赫蓮娜活動　　

▲國際巨星小S肌膚好到發光。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉／台北報導

徐熙娣小S今（10/19）以一身優雅長黑洋裝，激瘦現身保養品牌HR赫蓮娜活動，以近乎完美狀態詢問媒體：「講真的我今天是不是很漂亮？」不僅美到讓現場攝影師通通都下跪，她更即興邀請一位攝影大哥上台檢視她的肌膚，沒想到美到讓大哥「鏡片都掉了」。

▲小S今天女神姿態現身品牌活動。（圖／記者李毓康攝）

小S巨星之姿現身信義三越A8品牌活動，聊到當她得知成為HR赫蓮娜品牌大使，光榮到想打遍所有電話和親友炫耀。她分享非常崇拜赫蓮娜女士，像是徐老師的經典名言「世上沒有醜女人，只有懶女人」，也是出自赫蓮娜女士。小S笑稱，她比我走得更前面，我只是不小心跟隨到她的腳步，我們一樣創新、大膽且不守成規，原來這個合作緣分，冥冥中早已注定。

▲一瓶搞定的懶人保養，早成為美肌趨勢。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

小S認為肌膚白、緊、彈最重要，重點還要摸起來很嫩，她分享最近愛用的HR高光精華，一瓶擁有多種功能，美白、抗老不需要花大錢分開買，只需要一個步驟就搞定，瓶瓶罐罐的擦，還沒抹完都老了。

▲小S和阿Ken一搭一唱，現場氣氛笑翻眾人。（圖／記者曾怡嘉攝）

而黑繃帶修復乳霜更是她的心頭好，她笑稱已經用了各種理由和廠商要了好幾瓶，但都沒付錢。她的肌膚偶爾會長小粉刺，但每次塗了痘痘藥都會脫皮，上妝後就會卡卡的，下巴有更會起一粒粒的小疙瘩，自從試了乳霜之後，修復功能讓她小粉刺漸漸消失，下巴肌膚更變得非常嫩。

▲本人整個A4螞蟻腰，好身材沒話說。（圖／記者曾怡嘉攝）

聊到她身材窈窕激瘦一圈，她則表示最近少吃、戒酒，每天更抬臀運動300下，整個人身形變得更緊實，主持人阿Ken更開玩笑表示小S真的美到讓她起了色心，和上次見面比起真的太迷人了。

▲小S肌膚近看真的看不見毛孔。（圖／記者曾怡嘉攝）

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