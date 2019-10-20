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女生請注意！「3種句型」曖昧期別說，小心提前扼殺愛情

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▲▼女生請注意！「3種句型」曖昧期別說 。（圖／翻攝自MBC、tvN劇照）

▲曖昧期千萬別心急，猜對方的心思也是一種情趣。（圖／翻攝自tvN《請融化我吧》劇照）

編輯／Lily

人家都說曖昧最美，兩人關係好像很近，但又有一點點距離，彷彿這世界只有你們兩個。曖昧是戀愛中最開心階段，有人形容它就像被蚊子咬的包，時不時讓你癢，有時候會讓你想抓一抓。但曖昧久了，總是人會心急想確認關係，以下3種句型在曖昧期千萬別說，在兩人認識不夠深的情況下，可能會提前結束美好關係。


好無聊，陪我聊天嘛

曖昧很美好，但過度依賴對方是大忌，當你開始希望他陪你聊天、視訊或是等待每天的早安和晚安，就代表你已經有點過度依賴了。曖昧期間要讓他覺得你是勢均力敵的對手，而不是沒了他的消息就茶飯不想。

▲▼女生請注意！「3種句型」曖昧期別說 。（圖／翻攝自MBC、tvN劇照）

▲確認關係前，必須先足夠了解對方。（圖／翻攝MBC《意外發現的一天》劇照）

所以，我們現在算是什麼關係

和對方聊天變成每天習慣，從彼此的喜歡其實都心照不宣，但聊天話題還停留在日常生活裡，這時突然有人問：我們現在是什麼關係？這句話容易讓人緊張，或許還沒準備好進入下階段，但說是朋友關係自己也不信，因為尷尬不知如何應對，讓感情突然淡掉。

▲▼女生請注意！「3種句型」曖昧期別說 。（圖／翻攝自MBC、tvN劇照）

▲有的男生思考不會轉彎，競爭眾多反而讓他放棄。（圖／翻攝tvN《金秘書為何那樣》劇照）

滿多男生在追我的

有時候男生丟話問你有多少男生追，是一種觀察。女生總想若是多說一些對象，或許能激發他更進一步，殊不知當你說出其他人名時，男生很容易將注意力移走，他不會被眾多追求者刺激到，更多男生會選擇直接退縮，這代表著他只是你的選擇之一。

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關鍵字：

曖昧, 愛情, 戀愛, 技巧
fashion.net

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