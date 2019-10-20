一招變美／阿嬌鍾欣潼根本是消水腫達人！私藏4密技　睡前必泡澡

▲阿嬌說自己是易水腫體質，所以練就一身消水腫小撇步。(圖／翻攝阿嬌IG、微博，以下同)

記者張毓容／台北報導

香港女星鍾欣潼（阿嬌）自去年底與「醫界王陽明」賴弘國甜蜜完婚後，就過著幸福人妻生活，除了不時會在社群放閃、傳遞幸福氛圍，自從開通分享平台「小紅書」後，她也變身新一代「美容達人」，經常跟粉絲們分享自己的各種保養小妙招。

像是體質容易水腫的她，明明不胖，但有時看起來卻有點肉肉、浮腫的感覺，這都是水腫惹的禍！但也因此讓阿嬌琢磨出4個消水腫妙招，不只有效，執行起來還很簡單，有水腫困擾的女孩快學起來。

▲阿嬌每天早上會用冷水潑臉，化妝水也要先冰過。

1.冷水洗臉加冰化妝水



阿嬌的消水腫大法第一招，應該很多人都有聽過這個方法，就是用冷水洗臉。她每天早上都會用冷水潑臉，就連爽膚水、化妝水也會先放在冰箱裡冰著，要用的時候再拿出來用，總之就是運用低溫來消水腫。

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▲她每天睡前都會用精油泡澡，幫助促進循環代謝。

2.睡前精油泡澡



泡澡可以促進血液循環、代謝，不只是很多女星愛用的美容法，這也是阿嬌的消水腫秘訣之一。她習慣在晚上睡前2小時泡澡，且會放入葡萄柚、茴香等精油泡個療癒的精油浴。

3.足貼幫助去濕氣



如果身體濕氣重，人也會跟著容易水腫，所以晚上睡覺前，她除了泡澡，也一定會貼上足貼，幫助去除身體濕氣，她也笑說自己的足貼貼了一個晚上後，「貼片上都是黑乎乎一片的。」

▲她平時飲食喜歡重口味，所以會多吃幫助排水的蔬菜和喝蘋果醋。

4.吃蔬果、喝蘋果醋助排水



阿嬌還提醒，容易水腫的人在飲食上也要多注意，像是睡前3小時內不要喝水，平時可以多吃一些可幫助排水的蔬菜，尤其像她自己飲食習慣重口味，所以會刻意多吃一點芹菜、冬瓜這類消水腫的蔬菜，不定時也會喝喝蘋果醋，幫助促進代謝、消水腫。

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