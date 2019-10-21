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楊謹華眼冒愛心不為老公　時髦鏡框讓她翻白眼都可愛　

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▲▼楊謹華WHATEVER EYEWEAR 。（圖／翻攝楊謹華IG）

▲楊謹華戴WHATEVER EYEWEAR的心形造型眼鏡很俏皮。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊謹華與圈外人Ben結婚後頻頻放閃，不論是朋友聚會或出國旅行，都不忘摟著Ben入鏡，分享她的幸福甜蜜。不過這回她眼冒愛心不是因為老公，而是戴上眼鏡品牌WHATEVER EYEWEAR的心形造型眼鏡，自認「這眼鏡就算翻白眼拍照也是可愛」，果然拍了翻白眼與斜眼照搞笑。

▲▼楊謹華WHATEVER EYEWEAR 。（圖／翻攝楊謹華IG）

▲楊謹華不顧女明星形象包袱，斜眼、翻白眼樣樣來。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

讓楊謹華卸下女明星包袱，不計形象翻白眼的眼鏡品牌WHATEVER EYEWEAR，是由中國配件設計師Eric Wang、川久保玲品牌80年代時裝總裁Florence Deschamps監製的品牌，從2016年創立至今，但憑藉著華麗又俏皮的設計，包括結合時鐘、鉚釘、箭頭等生活小物元素，迅速在IG上竄紅。

▲▼楊謹華WHATEVER EYEWEAR 。（圖／翻攝楊謹華IG）

▲安心亞戴WHATEVER EYEWEAR墨鏡表情很有戲。（圖／翻攝amberber_an IG）

▲▼楊謹華WHATEVER EYEWEAR 。（圖／翻攝楊謹華IG）

▲蔡依林走在時尚尖端，沒錯過WHATEVER EYEWEAR夯款。（圖／翻攝whatevereyewear_official IG）

WHATEVER EYEWEAR最受女星喜愛的框形為心形眼鏡，收服楊謹華、蔡依林、安心亞等一票女星；而同樣也是眼鏡圈新星的英國時尚太陽眼鏡品牌FOR ART’S SAKE，亦推出心形設計的款式，但是以金屬勾勒出心形，搭配圓形鏡片，創造出不合邊框的衝突美感。

▲▼楊謹華WHATEVER EYEWEAR 。（圖／翻攝楊謹華IG）

▲英國時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出不合框的心形墨鏡展現衝突美感。（圖／翻攝forartssakel IG）

關鍵字：

楊謹華, 蔡依林, 安心亞, WHATEVER EYEWEAR, FOR ART’S SAKE
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