木村光希東京時裝周崩壞　頂巨型蓬裙走秀遭酸「很像炸雞」

▲木村光希（Kōki）霸氣現身東京時裝周伸展台，卻敗在這一身。（圖／翻攝自IG@koki）

記者鮑璿安／台北報導

東京時裝周於14日揭開序幕，炙手可熱的星二代木村光希（Kōki）當然沒有錯過， 換上設計師TOMO KOIZUMI 的蓬蓬裙禮服走秀，只是沒料到身經百戰的她，卻被過度蓬鬆的服飾打垮，引起網友留言，「很像一隻雞。」

年僅16歲的木村光希，才剛剛征戰完米蘭時裝周回國，高級臉和沈穩架勢絲毫沒有新人的生澀，引來國際間一片讚許，此次登上東京時裝周2020春夏伸展台，穿著日本設計師TOMO KOIZUMI 作品，從脖子包覆至膝蓋的蓬裙設計，宛如眾多花朵拼接而成，不論是袖口、裙擺每一處都綻放開來，可不是一般人能夠輕鬆駕馭的服飾。

▲木村光希演繹TOMO KOIZUMI 作品，被蓬鬆裙擺搶走焦點。（圖／翻攝自IG@koki）



木村光希梳起公雞頭，腳踩橘色螢光鞋，與漸變色服飾相呼應，然而走上T台充滿自信，成功用超模氣勢壓住浮誇禮服，還不忘回眸再度甩袖，每一步都充滿個性。然而畫面一曝光卻還是引起網友評論，「很像一隻雞」、「不懂在搞什麼」、「看到就餓了。」

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其實木村光希和設計師TOMO KOIZUMI 的淵源要回溯到上次出席寶格麗活動，木村穿著粉色花苞裙搭配緊身內衣造型亮相，健康的小麥色肌膚在禮服的陪襯下更顯黝黑，而少女氣息的蓬裙也是評價兩極。不過拋開禮服，對比此次在東京時裝周上的表現，木村光希的沈穩風範依舊備受肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 TOMO KOIZUMI（@tomokoizumi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 19 日 下午 12:53 張貼

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