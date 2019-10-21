趙麗穎產後首次登封！飄逸短裙露逆天細腿「美到像沒生過」

▲趙麗穎生產半年復出動作頻頻，產後狀態引發外界討論 。（圖／翻攝自微博趙麗穎工作室）



記者鮑璿安／台北報導

女星趙麗穎今年（2019）3月升格人母，與馮紹峰一家三口恩愛模樣令人羨慕，然而距離生產僅半年的她，於今（21日）公開了產後復出的首次登封照，以纖細體態出鏡大陸時尚芭莎11月封面，恢復狀態引起討論。

▲趙麗穎產後復出首次封面照曝光 。（圖／翻攝自微博趙麗穎工作室）

時隔半年，趙麗穎升格人母之後首次登上雜誌封面，就獻給了連續合作三年的時尚芭莎，由知名攝影師陳漫掌鏡，畫面中趙麗穎體態和樣貌都恢復得宜，僅以清淡妝容出鏡，綁起可愛乾淨的包頭，穿著DIOR白色裙裝，立領設計以及飄逸的裙擺更顯仙氣，黑色腰帶一綁，腰圍纖細模樣令人驚艷，而下方搭配漁網涼靴，令白皙長腿若隱若現，整體造型絲毫沒有產後臃腫氣息，引起粉絲大讚，「太美了」、「當媽之後更瘦是怎麼回事？」

▲趙麗穎連續三年登上時尚芭莎封面，2017（圖一）水藍色禮服，2018（圖二）蘇格蘭裙 。（圖／翻攝自微博趙麗穎工作室）

對比兩年前趙麗穎演繹時尚芭莎封面照，以中分氣質長髮出鏡，換上深V剪裁的水藍色禮服，趴在水中雙眼凝視鏡頭頗有空靈美感，前一年則是以簡單白色上衣搭配蘇格蘭格紋裙，鮮艷呼應嘴上的大紅唇，腳踩帥氣軍靴，一舉一動之間還宛如鄰家女孩模樣，而今躍身一變成為人母，每個階段都令粉絲驚艷。

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