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想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久

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▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也是那個明明很認真約會、搞曖昧，卻老是關鍵一步脫魯失敗還搞不清狀況的戀愛小白？或是那個好不容易進入戀愛關係，對另一半明明超好，卻總是走不長久的傷心人？很有可能就是因為你不懂以下5個戀愛冷知識，用錯技巧，感情路才無法一路順暢。

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.認識越久，在一起機率越小

人跟人之間的吸引力存在猶如一條拋物線，若沒有在互相好感正濃時突破關卡，進入戀愛狀態，一直停在「有達以上，戀人未滿」的狀態，隨著時間慢慢拉長，相處時間過久，雙方的缺點逐漸顯露出來，吸引力下降，感覺淡了，當然就很難達到「男女朋友」那一步了。

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.把握關鍵「窗口期」
 俗話說：「男追女隔層山，女追男隔層紗」但其實，男生追女生也不是非得翻山越嶺這麼辛苦，最重要的有沒有把握好「窗口期」！男女互相認識、開始培養曖昧情緒的半個月～1個月左右的時間，就是關鍵窗口期，把握好這段時間，維持好女生的好感度，適當的靠近，她沒有排斥之感，那就有很大機會可以進入戀人關係了。

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.戀愛也有「墨菲定律」

墨菲定律大家都聽過，簡單來說就是「如果壞事有可能發生，它終究會發生」「越怕出錯，就越會出錯」，但不只生活中有，戀愛中也有「墨菲定律」，像是如果遇到一個挑戰性很高的心儀對象，你越怕得不到對方，很有可能就是得不到；或是你越怕失去對方，就越會失去。

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.別戀愛初期就「寵壞」另一半
 在剛開始進入戀愛的階段，不論男生或女生，都會希望自己在對方眼裡是不斷加分、完美的情人，因此許多人一確認關係後就想盡辦法對另一半好，事事都把另一半擺在最優先考量的位置，不管對方要求什麼或是無理取鬧，也都盡量滿足他們。

但這樣的相處模式下，感情很難走得長遠。一開始可能真的會很甜蜜，另一半也會很愛你，但慢慢地，他／她可能就會被你寵壞，認為你做這一切都是應該的，你不做就是犯了天大的罪。而當你在感情中變得卑微，對方卻越來越難討好，你會發現自己很累，越來越無力，畢竟只有一方在付出的感情當然走不下去。

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.女生說自己缺點時別附和

女生有時候會口是心非說一些自我否定的話，希望藉此得到另一半的安慰和肯定，尤其是戀愛中的女生，不要只聽她們的表面意思，要聽出言外之意。像是很多女生會跟另一半說「我最近好像胖了」「我最近好像變老了一點」，她們期待的另一半回覆是「一點都不胖」「這樣很好，不用減」「妳永遠都一樣漂亮～」之類的，而不是「嗯，真的胖了」「誰叫妳平常吃那麼多」。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 冷知識, 戀愛技巧, 脫魯, 曖昧, 戀人未滿, 友達以上
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