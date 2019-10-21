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《小丑》5大戳心暗黑金句：是我想太多，還是這世界越來越瘋狂

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@jokermovie

DC獨立電影《小丑》（Joker）在台首日票房就開出了1700 萬台幣，站穩全台冠軍，而劇中的黑色幽默以及對人性的反思更是值得二刷觀看，以下就總結電影中的5大金句讓觀眾好好回味一番。

►無劇透可放心觀看

▲小丑。（圖／翻攝自IG@jokermovie）

1.希望我的死比我的人生更有價值。

由瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）所飾演的亞瑟佛萊克（小丑）先天患有神經系統疾病，導致他在不合時宜的時候大笑，須接受社福機構人員的治療以獲取藥物。然而經歷一連串被人欺凌的悲慘遭遇，他認為自己的人生跌倒谷底，可能只有死去是一生中最有價值的事情。

2.我曾以為我的人生是一場悲劇，現在我才發現是一齣喜劇。

在小丑徹底變為反派時，這句話成為他的一句經典台詞，也剛好呼應世人對於小丑這個角色的刻板印象，喜劇或悲劇的定義每個人都不同，也或許喜劇和悲劇真的只有一線之隔。

▲小丑。（圖／翻攝自IG@jokermovie）

3.是我想太多，還是這世界越來越瘋狂？

在電影一開頭，亞瑟佛萊克以這句揭開序幕，很難想像這是從一個瘋狂的人嘴裡說出的，其實也暗示我們，想太多的世界本身，可能不是你的錯，而是這個大環境本來就不正常了。

▲小丑。（圖／翻攝自IG@jokermovie）

4. 有心理疾病最糟糕的是，所有人都期待你假裝自己沒病。

其實在亞瑟佛萊克接受社福機構人員治療時，對方只是一再的重複同樣的問題，連患有精神病的小丑本人都知道，自己有病卻被敷衍，然而所有人都還是期待你沒有病。

▲小丑。（圖／翻攝自IG@jokermovie）

5.我的腦子裡有的都是負面想法。

電影《小丑》以漫畫反派為主角，從觀眾不曾在乎的一面下手，將小丑腦中的所有負面想法一一呈現，或許每個人心中都有反派的一角，只是或多或少罷了。

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關鍵字：

小丑, Joker, DC, 電影, 蝙蝠俠, 亞瑟佛萊克
fashion.net

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