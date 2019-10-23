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JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌　讓你冬日夜晚品酩奇幻

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▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

▲JOHNNIE WALKER推出與冰與火之歌第二款聯名，預計11月上市。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年年底JOHNNIE WALKER（約翰走路）與HBO熱門影集推出限量聯名，打中年輕族群與奇幻迷心坎，今年隨著HBO播出第六季最終季，廠商再推「限量最終章」最後聯名，將冰原狼與坦格利安火龍放上瓶身，除了視覺之外，還以清新口感與煙燻風味打造冰與火的味覺世界，讓你在變涼的秋冬夜晚，靜品奇幻滋味。

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

有別於去年在瓶身上描繪冷冽風格的做法，今年推出的兩支全球限量酒款分別為「A SONG OF ICE冰之歌」以及「A SONG OF FIRE火之歌」，將劇中2個主要的冰火象徵，以特殊材質包裹上瓶身，用指尖輕觸，可微微地感受到影集代表神獸的毛麟凹凸，瓶身4面呈現不同光景，連包裝盒都能成為收藏的一部份。

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

「A SONG OF ICE冰之歌」選用位在蘇格蘭最北邊Clynelish酒廠的威士忌，剛入口時能感到俐落爽脆、並夾帶著清新綠草的氣息，像是身在劇中高原森林中，尾韻則融合些許香草、太妃糖、熱帶水果與淡淡的煙燻香氣，建議以凍飲方式入口，能帶來宛若置身冰天雪地的北國體驗。

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

「A SONG OF FIRE火之歌」則調和蘇格蘭艾雷島上Caol Ila酒廠聞名的淡泥煤味醇液，此酒廠也是島上第一個看到日出的酒廠，酒體呈現木質調的圓潤溫順，入口時暖口辛香，尾韻以水果甜味交織淡淡的煙燻味，帶有火龍噴火的煙硝元素與溫口特徵，建議純飲。

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

此外，為更加彰顯史塔克家族與坦格利安家族之間的對立感，特別將品牌的紳士Logo翻轉，酒瓶併排擺放猶如兩軍交戰。預計11月起在台灣上市，建議售價960元。

▲JOHNNIE WALKER Ｘ 冰與火之歌。（圖／記者蔡惠如攝）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

約翰走路, JOHNNIE WALKER, 冰與火之歌, , 威士忌, 聯名, HBO, 權力遊戲
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