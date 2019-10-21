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謝金燕拿美金包發大財　美國百億富婆穿整套

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▲▼謝金燕 Moschino 。（圖／翻攝謝金燕IG,凱莉IG,品牌提供）

▲謝金燕穿黑衣搭破褲，最狂的是超大的Moschino美金包與Jimmy Choo最新靴子。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

謝金燕近來與時尚圈靠攏，身上行頭都很厲害，別看她一身黑衣與丹寧破褲，手上拎的超大美金包出自美國鬼才設計師Jeremy Scott操刀的Moschino，腳上則是精品鞋履Jimmy Choo秋冬要價逾10萬元的LYJA短靴，大膽的配件穿搭，連她自己都封為「姐太狂系列」。

▲▼謝金燕 Moschino 。（圖／翻攝謝金燕IG,凱莉IG,品牌提供）

▲謝金燕的Moschino美金手拿包25,300元，Jimmy Choo LYJA短靴102,000元。

今年秋冬Moschino以時尚百萬大富翁為主題，推出一系列超浮誇的美金圖案與符號、吃角子老虎機印花的服裝與配件。謝金燕所拿的美金手拿包雖是1元面額圖案，但尺寸大到讓人不注意也難，被暱稱為「發財包」。

▲▼謝金燕 Moschino 。（圖／翻攝謝金燕IG,凱莉IG,品牌提供）

▲自創彩妝品牌攢進百億元身家的凱莉傑納，一身Moschino美金裝展現富婆風範。（圖／翻攝kyliejenner IG）

Moschino予人發大財的設計，被美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏同母異父的么妹凱莉傑納（Kylie Jenner），發揮地淋漓盡致，她因自創彩妝品牌與接高額業配，為自己攢進百億元身家，大方穿上全套美金裝與高跟鞋，完全符合她的富婆派頭。

▲▼謝金燕 Moschino 。（圖／翻攝謝金燕IG,凱莉IG,品牌提供）▲▼謝金燕 Moschino 。（圖／翻攝謝金燕IG,凱莉IG,品牌提供）

▲Moschino美金熊後背包（左）38,800元，鑽石美元符號肩背包33,300元。（圖／品牌提供，以下同）

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