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小S保養心法4招　「每天提臀300下」身材辣到破表

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▲▼每天提臀300下！小S保養心法4招。（圖／翻攝自小S臉書）

▲41歲小S肌膚狀態之好，完全不需要開濾鏡。（圖／翻攝自小S臉書）

編輯/ Lily

身為國際巨星，小S徐熙娣每回出現都是亮點，曾經她也淚灑節目坦談自己不夠自信，擔心自己老了，但這回她以品牌大使之姿現身，讓人發現她整個人亮到發光，身上更找不到一丁點贅肉，41歲能做到這樣，怎麼辦到的？

▲▼每天提臀300下！小S保養心法4招。（圖／翻攝自小S臉書）

▲私下的她很常素顏，肌膚完全零暗沉。（圖／翻攝自小S臉書）

保養迅速確實，最在意粉刺和毛孔

說起保養，小S是自然隨性掛，她曾不只一次公開說自己很懶，但對於在意的細節卻近乎強迫症，像是保養偏好All in one產品，但對於自己的鼻頭、兩頰毛孔都很care，重點是下巴的邊緣一定要光滑。換句話說，她也是夠了解自己的肌膚，懂得用最快的方式保養到位，隨時維持好狀態。

▲▼每天提臀300下！小S保養心法4招。（圖／翻攝自小S臉書）

▲深夜直播也沒在怕，多喝水肌膚底子超好。（圖／翻攝自小S臉書）

一天喝足2500cc，打造好膚質

像許多女星一樣，小S每天攝取水分超足，一般礦泉水可以喝足10瓶，但絕不碰冰飲，水還是要溫溫熱熱喝比較好，這樣的習慣已維持5年以上，這也是為什麼她拍照總是不開濾鏡，每次現身總和大家喊話：「講真的啦，我有沒有變漂亮。」

▲▼每天提臀300下！小S保養心法4招。（圖／翻攝自小S臉書）

▲和女兒激似姊妹花。（圖／翻攝自小S臉書）

自豪頸部超美，完全零脖紋

度過了徬徨的40歲，現在的她看待臉上細紋非常平常心，但卻非常在意脖紋，之前她就在臉書上分享她抗脖紋的秘訣，她會將嘴巴張到最大，將頭抬起來且舌頭往上伸，維持這個伸展姿勢，雖然這動作很醜卻能防脖紋生成，也能讓下巴輪廓超明顯。

▲▼徐熙娣小S出席頂級保養品牌HELENA RUBINSTEIN記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲身材好到破表（圖／記者李毓康攝）

體態變美靠「提臀」

小S這次出席公開活動，一身合身的黑洋裝超考驗身材，但她不僅腰腹平坦，臀部也超美，根本就是S曲線。她分享自己現在中午吃素，酒也盡量少喝，每天晚上會做300下的提臀運動，要先將腿抬到有點痠的地方再往上提，如果從地板就開始往上提這樣是不行的。

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關鍵字：

小S, 保養, 瘦身, 飲食, 運動, 抗老
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