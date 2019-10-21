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威爾史密斯愛漂亮　戴34萬雅典表趴趴走

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▲電影《雙子殺手》記者會，威爾史密斯。（圖／記者林敬旻攝）

▲威爾史密斯今在台宣傳新片，以優雅又有趣的印花穿搭亮相。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

51歲好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）在國際大導李安的陪伴下，來台宣傳新片《雙子殺手》（Gemini Man），今在記者會正式公開亮相，他撇下一般男星的西裝，穿印花針織衫展現優雅又有趣的穿搭，完全反映他的幽默性格，他同時喜歡搭配腕錶，常戴著瑞士名錶雅典表（Ulysse Nardin）的航海系列獨創天文台腕錶趴趴走。

▲▼ 威爾史密斯 雅典表 。（圖／品牌提供）

▲威爾史密斯常戴雅典表航海系列獨創天文台腕錶。（圖／雅典表提供，以下同）

威爾史密斯似乎對藍色系情有獨鍾，不僅常喜歡藍色調的服裝，腕錶也選藍色款，他常戴348,000元雅典表航海系列獨創天文台腕錶，外型源自古董航海天文台鐘，因此配備古典的羅馬數字時標、大教堂指針，以及錢幣紋錶圈；面盤功能配置於12時有動力儲存顯示，對應6時位置則是小秒針與日期窗，看似典雅，又搭配藍色橡膠錶帶，融入運動風元素。

▲▼ 威爾史密斯 雅典表 。（圖／品牌提供）

▲威爾史密斯擁有的雅典表航海系列獨創天文台腕錶，348,000元。

不僅對個人穿搭與名錶講究，威爾史密斯近期因主演《阿拉丁》（Aladdin）全球賣破10億美元（約308億元台幣），創下他演員生涯最賣座作品紀錄，聲勢大好，而獲得時尚圈矚目，接下從影以來第一部時尚廣告大片，為精品羽絨衣品牌盟可睞（Moncler）入鏡，他詮釋品牌「Genius is Born Crazy（天生我才）」的主題，再適合也不過。

▲▼ 威爾史密斯 雅典表 。（圖／品牌提供）

▲威爾史密斯今年首度接下時尚廣告大片，為精品羽絨衣品牌Moncler入鏡。（圖／Moncler提供）

關鍵字：

威爾史密斯, Will Smith, 雅典表, Ulysse Nardin
fashion.net

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