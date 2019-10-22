軒尼詩、萊儷齊玩水晶　點綴秋冬居家

▲軒尼詩與萊儷不約而同推出水晶元素產品。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近日氣溫逐漸下降，民眾漸感秋冬寒意，冷冽的氣氛讓許多廠商也染上透明風，軒尼詩、萊儷不約而同推出以水晶為材質的限量酒瓶與香水瓶，一剛一柔、一繁一簡相映成趣，不僅是酒瓶與香水，更是妝點冬日居家的美好點綴。

軒尼詩的百樂廷皇禧（Hennessy Paradis Imperial）系列，使用在每個特定年份的1萬種「生命之水」中，平均僅有10種可被甄選用於百樂廷皇禧的調配，今年特別邀請知名當代藝術家Arik Levy，設計全新水晶酒瓶，採用直線與曲線縱橫交錯呈現的流暢輪廓，可將琥珀淺金色的酒液呈現出不同光線層次，另還推出包括手套、侍酒器及鬱金香杯等全套侍酒用具，售價98,000元。

萊儷水晶則新推出2020年度限量版香水瓶，以圓形瓶身，搭配滿盈蘭花與粉紅色調香水，蘭花以立體雕刻，呈現出立體感與層次感，閃爍拋光的部分彰顯不同光線的折射，描金部分更採用手繪，襯托蘭花豐盈奢華的富貴象徵，其瓶蓋也採用蘭花花瓣造型，繁複優雅風範也能為室內添光，250ml售價63,800元，全球限量1500瓶。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》