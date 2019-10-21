最近與另一半相處太不順...測妳在愛情上遇到什麼瓶頸？

當交往時遇到瓶頸，我們很常陷入困惑，但往往因為用自己的觀點來看事情，很難看見相處上到底是發生了什麼，而讓愛情卡關，這次用塔羅的方式來指點迷津，妳們最近愛情上的瓶頸到底是什麼？如果現在妳是單身，也可以測驗，看看妳對愛情的看法是否容易造成瓶頸！

首先在心中默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選一張





選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1. 世界



別再用過去的方式與對方相處

其實選到世界牌是不錯的，有時關係中選到世界牌，代表著關係進展或成家立業，而很有可能你們的關係目前的瓶頸是關於，在現階段這樣的狀態已經持續很久了，似乎需要一些提升與到下個階段，但如何可以提升，妳要先調整和他的相處方式，別再用過去的方式來相處了。

例如妳其實知道他心中是愛妳的，但妳依然會問他是不是愛妳；或是妳明知道哪種相處方式他不喜歡，但妳有時卻依舊這樣展現，這些都是過去舊有的方式，而現在需要的，是妳要換個方式跟他相處，這也代表著妳正在學習和提升，很快妳就會發現，這個瓶頸即將過去，並進展到下個階段。

2. 錢幣國王



別只問對方付出多少，而卻害怕付出

在圖中的錢幣國王擁有許多資源，但他的神情卻依然無法放鬆，緊抓不放這一切，如果在關係中，妳無法放掉妳認為有安全感的東西，或認為對方應該要表示哪些什麼，或是妳付出了什麼，那對方應該也要怎麼表示，才代表值得妳去愛與付出，那麼愛情中的相處很容易會有瓶頸出現。

因為這是基於妳的沒安全感，而需要對方按照妳認為的方式來表現，但這樣的感情容易有太多的規範和條件，而感到綁手綁腳，在關係中有一種瓶頸，是因為要對方來補足妳那沒安全感的黑洞，但卻怎麼也無法填滿，除非妳願意放下心中過去的既定印象，不然就算一時相處愉快，但很快的又會有瓶頸。

3. 寶劍五



堅持己見，無法妥協

寶劍五是一張較多衝突的牌卡，妳或許認為自己的觀點很好，但為什麼對方不接受，而因此有許多情緒，妳內在感到不被尊重或認同，但這張牌也顯示，妳也如此在對待妳愛的人，但卻沒有發覺，或許妳把自己的想法看的過重，無法接納他的想法，但感情中其實沒有誰對誰錯，只是如何把兩人不同的獨特性可以凝聚在一起。

妳在關係中的瓶頸，是來自於無法妥協，似乎妥協對妳而言就是天大的委屈，但是當妳無法懂得如何『退一步或忍一時』的藝術時，兩人很難平靜和諧的相處，妳會失去的可能更多。別把自己放在太重要的位置，而是每個人都是同等的重要，當這樣時，才有個機會可以重新對話，讓彼此可以真正的開啟溝通。

4. 星星



太多哲學卻沒落實

你們剛在一起相處時，想必是有很多話好聊，星星意味著妳在關係中，很重視想法與心靈上的交流，但有時過於重視想法的部分，卻少了實際的行動時，那瓶頸也就可能出現，這樣的瓶頸是關於兩個人的相處，如果常常落入空談，卻沒有共識一起去付諸於行動，那麼長期下來心中會有種空虛感，而因此感到慌亂。

星星牌的出現，正在提醒著你們，所遇到的瓶頸並沒這麼難處理，而是需要花時間一起在生活中的實際面，落實心中的那些想法，讓它可以真實呈現於生活，那麼妳們會有更多共同的話題，也會開始建立默契，更重要的是，這些行動會讓彼此的關係有更多進展和學習，這張牌卡提醒著妳，務實的情感才能深刻，而非柏拉圖的空想。

5.聖杯八



別從伴侶身上找歸屬，而是願意先從自己開始

很可能妳對最近的生活失去了熱情，不知該如何是好，也沒為自己靜下心好好的沉思和陪伴自己，那麼生活的重心就容易轉移到對方身上，想從對方身上找一個歸屬感或對生命熱情的感受，但是伴侶並無法去成全妳這樣的想法，因為就算兩人相處的在怎麼好，自己的生命還是必須自己去走，而不是要對方去建立出來。

選到這張牌卡，妳需先從自己開始下工夫，關於找回對生命與生活上的熱情，而不是把希望建立在別人身上，要別人給妳熱情的原因，那麼感情也才能慢慢找會一個平衡點，妳需培養自己對生活的情趣，建立持之以恆的興趣，那麼兩人的相處也會開始有許多不一樣的品質進入，而讓關係有所調整。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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