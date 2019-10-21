神級保養限定版必收！動漫風SK-II青春露、海洋拉娜乳霜黑白瓶身超時尚　

▲SK-II青春露推出動漫風限定款，潮流感十足。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／綜合報導

雖說美妝界新品推陳出新，幾乎每天都有最新產品搶攻女孩們的化妝台位置，但也有些極度經典的神級保養品，不論過了多久，依舊是許多人的心頭好，舊粉絲愛用，年輕女孩紛紛也入坑，人氣、口碑歷久不衰，像是SK-II青春露、海洋拉娜經典乳霜就是其中的2大代表。

雖然經典成分沒有更改，但這2大神級保養品也不斷求新求變，陸續跟不同藝術家、年輕世代合作，推出新潮設計的限定版，每每都會引起粉絲瘋搶。近日，SK-II就攜手日本首位虛擬網路名人IMMA，打造融合漫畫、音樂等潮流元素的限量版青春露，海洋拉娜則是找來世界級攝影大師為經典乳霜換上黑白時尚風格。

▲SK-II青春露 Fantasista Utamaro限量版，230ml，NT$6,250。



形象越來越活潑、年輕化的SK-II，除了陸續與許多時下新潮的設計師合作推出限定版青春露，近來更找來眾多大咖明星詹姆士戈登 James Corden、渡邊直美、約翰傳奇(John Legend)等人推出「青春露微影集」和青春露之歌「Oh Pitera™」，大受歡迎，更引起「追劇」熱潮。

▲SK-II邀請日本首位虛擬網路名人 IMMA拍攝限定版青春露廣告大片。



繼「微影集」後，SK-II又再度打破常規，除了推出全新SK-II青春露 Fantasista Utamaro限量版，更創造性邀請日本首位虛擬網路名人 IMMA加入廣告大片拍攝，與知名女演員綾瀨遙（Haruka Ayase）、潮流歌手竇靖童（Leah Dou）和超模貝哈蒂·普林斯露（Behati Prinsloo Levine）一起進入奇妙的漫畫世界，通過漫畫、音樂、混合實境等潮流文化元素碰撞，重新詮釋PITERA™的美肌傳奇。

▲La Mer 藝術家聯名限量乳霜，60ml，NT$11,800。



La Mer海洋拉娜經典乳霜從上市以來就大受好評，其經典成分濃縮精華Miracle Broth™，可舒緩乾燥和經典修護效果，造就海洋拉娜乳霜成為許多人心中無可取代的神級乳霜。

今年，海洋拉娜攜手世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrenti和其女兒–同時也是攝影界的時尚新秀Gray Sorrenti，透過他們充滿藝術性的鏡頭，重塑最經典的海洋拉娜乳霜包裝設計，以獨具風格的黑白攝影一改其僅有LOGO底色的原始全白瓶身，變得文藝又時髦。

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